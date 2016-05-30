Генеральный директор НПО Лавочкина: все российские лунные миссии будут стартовать с космодрома Восточный



Сергей Лемешевский

Источник: © Пресс-служба НПО им. Лавочкина Сергей ЛемешевскийИсточник: © Пресс-служба НПО им. Лавочкина

В начале апреля российское НПО Лавочкина, предприятие — разработчик лунных спутников, разгонных блоков "Фрегат" и аппарата для проекта "ЭкзоМарс", стало акционерным обществом. Об итогах работы предприятия, планах на этот год, проблемах с телескопом "Спектр-РГ" и полетах к Луне, Венере и Юпитеру рассказал в интервью ТАСС генеральный директор НПО Лавочкина Сергей Лемешевский.

— Как закончили 2016 год?

— Неплохо, выполнили все плановые экономические показатели. К сожалению, не сумели до конца решить проблемы прошлых лет, в частности закрыты не все этапы договоров с Роскосмосом. У нас есть просроченные обязательства по их выполнению.

Это произошло по двум причинам. Отчасти по вине самого предприятия, вторая причина — явное несовершенство законодательства, особенно 44-го закона (ФЗ №44 о госзакупках. — Прим. ТАСС). Иностранцы очень удивляются, когда слышат, что нам предъявляют штрафные санкции за научный космос. Например, в рамках отношений Европейского космического агентства (ЕКА) с предприятиями по научным программам штрафных санкций не бывает.

Когда же случилась задержка по поставке немецкого телескопа eROSITA (позволит изучить скопления галактик, черные дыры и получить данные о природе темной материи. — Прим. ТАСС) для проекта "Спектр-РГ" (российско-германская обсерватория для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. — Прим. ТАСС), то за это именно нам ГК "Роскосмос" предъявила огромные штрафы, в соответствии с действующим законодательством.

— И предприятие будет выплачивать эти штрафы?

— Нет, я думаю, что мы сумеем доказать в суде, что не могли отправить на орбиту космический аппарат без телескопа. Процедура будет такая: ГК "Роскосмос" предъявит нам иск, мы не соглашаемся, опротестовываем. Затем госкорпорация подает в суд, где мы будем доказывать, что в связи с несовершенством законодательства есть большие проблемы с области производства продукции для научного космоса.

— Сохраняется ли срок запуска космического аппарата "Спектр-РГ" в марте 2018 года?

— Мы составляем график пуска на сентябрь. В частности, необходимо перепрограммировать бортовой комплекс управления в связи с тем, что не все на телескопе eROSITA спроектировано так, как планировалось. Кроме того, необходимо будет проверить новое программное обеспечение. Поэтому срок запуска "Спектра-РГ" немного сдвинется.

— Произведена ли адаптация космического аппарата к ракете-носителю "Протон-М"? Учитывая перепроверку двигателей второй и третьей ступеней этой ракеты, нет ли опасений в надежности запуска или в том, что он будет отложен?

— Мы не видим проблем, адаптация к "Протону" никак не скажется на аппарате. Более того, с точки зрения космического аппарата, баллистики его запуска и воздействия на него солнечных лучей использование именно "Протона" выгоднее и целесообразнее.

— Какие планы у НПО Лавочкина на этот год?

— План один: выполнить поставленные задачи — и в производстве, и в экономике предприятия. В частности, планируем увеличить выручку на 26% по сравнению с 2016 годом. Мы должны выйти на объемы в 17,2 млрд руб. по итогам года. Рост прибыли полагаем обеспечить за счет увеличения портфеля заказов. В 2014–2015 годах выручка НПО Лавочкина составляла 9 млрд руб., в 2016 году — 13,5 млрд руб. Задача номер один на этот год — отладить наши бизнес-процессы, не допускать срывов разработок. Большие планы по количеству запусков: семь разгонных блоков "Фрегат" выведут аппараты в космос в этом году.

— На каком этапе находится реализация российской лунной программы? Есть ли затруднения?

— Программа предусматривает запуск четырех аппаратов — "Луна-Глоб", "Луна-Ресурс" (орбитальный и посадочный), а также "Луна-Грунт". Но не до конца решены вопросы по ряду приборов для аппарата "Луна-Грунт". Еще уточняется участие европейских партнеров.

Что касается "Луны-Глоб" и "Луны-Ресурс" орбитального, то здесь решены все вопросы с международной кооперацией, но остались еще проблемы, связанные с дефицитом по массе и энергетике. Но мы понимаем, в каком направлении двигаться и как их решить.

ПРОЕКТ "ЛУНА-ГЛОБ" Согласно Федеральной космической программе, "Луна-Глоб" станет продолжением отечественных лунных миссий. Цель проекта — запуск автоматического зонда для исследований в районе Южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен в кратере Богуславского. Последняя советская лунная миссия была отправлена в 1976 году — тогда аппарат "Луна-24" совершил мягкую посадку, взял пробы грунта и вернул их на Землю. Орбитальный космический аппарат "Луна-Ресурс" будет функционировать на окололунной круговой полярной орбите высотой 200 километров примерно год. Аппарат будет собирать и передавать на Землю информацию с посадочной станции. Также с его помощью будут проводить научные исследования комплексом аппаратуры для дистанционного исследования Луны. Затем на Южный полюс спутника будет отправлен посадочный аппарат "Луна-Ресурс" с криогенной глубинной бурильной установкой. Его оснастят системой, которая позволит существенно повысить точность посадки — до 3 километров. В рамках четвертого этапа лунной программы планируется отправить автоматическую космическую станцию "Луна-Грунт". Она будет иметь грунтозаборное устройство, средства для забора грунта и термостатирования (консервация образцов грунта. — Прим. ТАСС) и систему доставки образцов на Землю для дальнейших исследований.

— Есть ли трудности с получением электронно-компонентой базы для лунных аппаратов?

— Проблем нет.

— Определены ли сроки запуска миссии "Луна-Глоб"?

— Да, это конец 2019 года. Мы работаем с учетом этого срока. Изготовление аппарата уже идет полным ходом. Заключены все контракты, мы на финишной прямой по конструкторскому макету. Параллельно готовим тепловой макет.

— Откуда будет произведен запуск — с космодрома Восточный или с Байконура?

— Принято решение, что вся лунная программа будет начинаться с Восточного.

— Будет ли доставлен на Луну российский флаг или другой символ страны в рамках миссии "Луна-Глоб", поскольку она первая из четырех?

— Практически все космические посадочные аппараты НПО Лавочкина были с государственными символами — в металле. Думаю, что и этот тоже будет.

— Предусмотрен ли дублер (резервный спутник) у посадочного аппарата "Луна-Ресурс"?

— Мы не планируем делать резервный космический аппарат, потому что лунная программа построена так, что мы должны на примере "Луны-Глоб" отработать проблемы и вопросы, которые надо устранить уже перед запуском "Луны-Ресурс".

— К какому сроку могут быть созданы орбитальный и посадочный аппараты "Луна-Ресурс"?

— Если говорить о сроках, которые прописаны в Федеральной космической программе до 2025 года, то это 2020 и 2021 годы соответственно. Если говорить о целесообразности, то лучше сделать их в 2021 и в 2022 годах, потому что между орбитальным и посадочным аппаратами перерыв должен быть не больше года. Нужно проверить, как отработает "Луна-Глоб", учесть все проблемы, которые там могут накопиться в ходе миссии, и исправить их к запуску "Луны-Ресурс".

— Участвует ли НПО Лавочкина в научно-исследовательской работе "Луна-Луноход", предусматривающей выбор районов Луны для исследования с помощью луноходов? С кем сотрудничаете по этому направлению?

— Да, участвуем и плотно контактируем с другими организациями, такими как ЦНИИмаш, НИИ "Трансмаш", ГЕОХИ РАН (Институт геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского. — Прим. ТАСС).

— Есть ли планы по внесению этого проекта в следующую Федеральную космическую программу?

— Я считаю, что будущие планы должны быть скорректированы по итогам выполнения текущей Федеральной космической программы. Надо сначала выполнить нашу текущую лунную программу, а уже по ее итогам смотреть.

— Как идут работы по подготовке посадочной миссии "ЭкзоМарс"?

— Напряженно идут, в согласованном с европейцами графике. Сейчас мы пересчитываем, уточняем, исходя из тех проблем, которые были с первым посадочным модулем (от запущенного в 2016 году аппарата "ЭкзоМарс-2016" отделился модуль — демонстратор технологий "Скиапарелли", который разбился при посадке на Марс. — Прим. ТАСС).

Мы работаем в команде и внимательно смотрим на тот опыт — пусть и негативный, но поучительный, — чтобы не повторить. Сейчас все прорабатываем, исходя из телеметрии, которая была получена при неудачной посадке первого модуля в 2016 году. Перепроверяем свой же перерасчет, чтобы понять: надо ли дорабатывать наш десантный модуль, или нет. И если надо, то как, в чем конкретно.

— Российская межпланетная станция "Бумеранг" должна будет доставить около 600 граммов грунта с Фобоса, спутника Марса, то есть выполнить задачу, с которой в 2011 году не справился КА "Фобос-Грунт". Удалось ли заручиться поддержкой иностранных партнеров для его реализации? Или можем самостоятельно выполнить эту программу?

— Я бы по-другому сформулировал этот вопрос: будут ли на этом аппарате установлены иностранные приборы? Любой проект, который делается в рамках Федеральной космической программы, самостоятелен. Мы можем осуществить этот проект и сами, но это нецелесообразно, поскольку гораздо лучше, да и дешевле, объединять усилия.

— Сохраняются ли сроки запуска в 2024 году, как было заявлено ранее?

— Я думаю, сроки сдвинутся. Как вы знаете, в 2017–2019 годах финансирование по многим проектам Федеральной космической программы будет урезано: произошел секвестр бюджета ФКП. К тому же пока не ясно, что произойдет с финансированием в 2020–2022 годах. Поэтому в проекте "Бумеранг" все будет зависеть только от выделения средств.

— Будет ли НПО им. Лавочкина продолжать участвовать в проекте "Венера-Д", одной из задач которого является поиск следов жизни из прошлого или существующей сегодня в неблагоприятных условиях Венеры? Если да, то какие задачи будет выполнять предприятие в рамках этой миссии?

— Это зависит от того, что будет прописано в Федеральной космической программе после 2025 года. Пока мы участвуем в переговорах с NASA, совместно с Институтом космических исследований (ИКИ) РАН прорабатываем облик аппарата. Недавно составили инженерную записку по его облику. В проекте обязательно будем участвовать. Что касается задач, то мы будем создавать сам аппарат, у нас большой опыт в разработке научных аппаратов для изучения Венеры, а научные приборы, скорее всего, будут от ИКИ РАН.

— Согласно информации на сайте НПО Лавочкина, запуск миссии "Лаплас" к Юпитеру планируется на 2026 год. А сейчас какие-то предпроектные или иные работы по этому проекту ведутся?

— Контракт заключен, работы начались. В данный момент мы разрабатываем техническое предложение. (Одной из главных задач российской миссии "Лаплас" является поиск признаков жизни на спутнике Юпитера Ганимеде. — Прим. ТАСС).

— Предусматривается ли международное сотрудничество по "Лапласу"?

— Пока рано об этом говорить. Техническое предложение — это даже не эскизный проект. На этом этапе мы делаем только предложение по облику, по подходам.

Я убежден, что любой научный космический аппарат должен предполагать международную кооперацию.

— Продолжает ли работу аппарат "Электро-Л" №1, или он полностью вышел из строя в прошлом году?

— Шансы, что он продолжит работу, есть, но они невелики.

— Когда может состояться запуск нового аппарата серии "Электро-Л"?

— Наши контрагенты, к сожалению, задержали сроки поставки научной аппаратуры. Исходя из новых условий и сроков поставки, мы планируем запуск в октябре 2018 года. Это комплекс научных приборов для исследования воздействия Солнца, электромагнитного излучения.

— Состоится ли в 2018 году запуск спутника в рамках проекта "Арктика"?

— Ситуация с "Электро-Л" и "Арктикой" полностью идентична. "Арктика" тоже сдвигается, но на начало 2019 года.

— В чем принципиальное отличие этих аппаратов?

— Они не абсолютно идентичны, но принципиальных отличий нет. У них разные орбиты: "Электро-Л" работает на геостационарной орбите, а для "Арктики" нужна высокоэллиптическая орбита с наклоном 64,5 градуса.

(Спутники серии "Электро-Л" и "Арктика" нужны для мониторинга погоды и климата, анализа условий для полета авиации, чрезвычайных ситуаций. Также аппараты "Арктика" будут вести экологический контроль окружающей среды в Арктическом регионе. — Прим. ТАСС).

Беседовал Алексей Песляк