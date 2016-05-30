Реактивная артиллерия Сухопутных войск до 2020 года перевооружится на "Торнадо-С"



РСЗО "Торнадо-С". Источник: forum.worldoftanks.ru РСЗО "Торнадо-С". Источник: forum.worldoftanks.ru

Плановое перевооружение начинается в этом году

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Перевооружение реактивных артиллерийских бригад с систем "Смерч" на модернизированные "Торнадо-С" завершится до 2020 года, сообщил начальник Ракетных войск и артиллерии генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

"Завершится перевооружение всех ракетных бригад на современный ракетный комплекс "Искандер-М" и реактивных артиллерийских бригад на реактивные системы залпового огня (РСЗО) крупного калибра "Торнадо-С", - сказал Матвеевский, рассказывая о планах до 2020 года.

Он отметил, что плановое перевооружение начинается в этом году.

Ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что в 2017 году планируется начать серийное производство систем "Торнадо-С". По его словам, новый комплекс будет превосходить предшественников по дальности стрельбы, оснащаться высокоточными снарядами и новой автоматизированной системой управления и наведения.