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Рогозин: испытания нового военно-транспортного самолета Ил-112В начнутся в конце года

30.05.2017 ТАСС 458 0
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Председатель ВПК Дмитрий Рогозин
Председатель ВПК Дмитрий Рогозин
Источник: http://tplants.com/

Вице-премьер также сообщил, что 2017 год стал богатым на авиационный урожай

ГОРКИ, 29 мая. /ТАСС/. Россия начнет испытания нового военно-транспортного самолета Ил-112В в конце этого года, доложил вице-премьер Дмитрий Рогозин председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. "В конце года мы планируем еще одну авиационную премьеру - это Ил-112В - легкий военно-транспортный самолет", - сказал Рогозин.

По его оценке, 2017 год стал "богатым на авиационный урожай". Вице-премьер напомнил, что в начале года "взлетел боевой самолет-истребитель МиГ-35", а недавно проведены полеты вертолета Ка-62 и МС-21.
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Ка-62
МиГ-35
Персоны
Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
МС-21

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