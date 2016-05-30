Рогозин: испытания нового военно-транспортного самолета Ил-112В начнутся в конце года
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Председатель ВПК Дмитрий Рогозин
Источник: http://tplants.com/
Вице-премьер также сообщил, что 2017 год стал богатым на авиационный урожай
ГОРКИ, 29 мая. /ТАСС/. Россия начнет испытания нового военно-транспортного самолета Ил-112В в конце этого года, доложил вице-премьер Дмитрий Рогозин председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. "В конце года мы планируем еще одну авиационную премьеру - это Ил-112В - легкий военно-транспортный самолет", - сказал Рогозин.
По его оценке, 2017 год стал "богатым на авиационный урожай". Вице-премьер напомнил, что в начале года "взлетел боевой самолет-истребитель МиГ-35", а недавно проведены полеты вертолета Ка-62 и МС-21.
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29.05.2017
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