Функциональные возможности Ка-52К существенно увеличены по сравнению с базовой моделью



Вертолет Ка-52К Катран. Архивное фото

Источник: © Фото : Виталий Кузьмин Вертолет Ка-52К Катран. Архивное фотоИсточник: © Фото : Виталий Кузьмин

ЦАМТО, 29 мая. От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме корабля.

Уменьшенные габариты Ка-52К позволяют увеличить количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют летчикам безопасно покидать машину.

Кроме того, на Ка-52 корабельного базирования предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море.

Минобороны РФ рассчитывает приступить к закупке вертолетов Ка-52К в ближайшие два года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.