Функциональные возможности Ка-52К существенно увеличены по сравнению с базовой моделью
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Вертолет Ка-52К Катран. Архивное фото
Источник: © Фото : Виталий Кузьмин
ЦАМТО, 29 мая. От базовой модели Ка-52К отличается наличием укороченного складного крыла, которое было доработано под размещение тяжелого вооружения, и механизма складывания лопастей, что позволяет ему компактно располагаться в трюме корабля.
Уменьшенные габариты Ка-52К позволяют увеличить количество размещаемых на корабле вертолетов. Бронированная кабина экипажа и катапультная система позволяют летчикам безопасно покидать машину.
Кроме того, на Ка-52 корабельного базирования предусмотрено спасательное устройство для помощи людям, которые терпят бедствие в море.
Минобороны РФ рассчитывает приступить к закупке вертолетов Ка-52К в ближайшие два года, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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29.05.2017
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