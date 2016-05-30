Россия создаст в Арктике научно-испытательный центр для военных



Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Стрельбы в условиях Арктики

Источник: operline.ru Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Стрельбы в условиях АрктикиИсточник: operline.ru

ЦАМТО, 29 мая. Минобороны России в этом году планирует создать в Арктике исследовательско-испытательный научный центр. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 26 мая председатель Военно-научного комитета ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев.

"По поручению президента в рамках освоения арктической зоны в 2017 году планируется создание исследовательско-испытательного арктического научного центра. Предусмотрено размещение подразделений центра в Архангельске, Приозерске и Санкт-Петербурге", – сказал И.Макушев.

В центре будут решать научные задачи, связанные с обеспечением войск в Арктике и созданием новых систем вооружения и техники, отмечает агентство.

По словам генерала, Военно-научный комитет выступает за то, чтобы все предложения в гособоронзаказ получали предварительную проработку научно-исследовательскими институтами.

"Это обеспечит высокую востребованность и актуальность получаемых научных результатов, а также соответствие характеристик создаваемого вооружения предъявляемым требованиям", – отметил И.Макушев.

Как напоминает агентство, в последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран-членов НАТО.

Ранее президент Владимир Путин объявил о создании в российской части Арктики единой системы базирования надводных кораблей и подлодок нового поколения. По его словам, также предстоит повысить надежность охраны российской границы в Арктике, в том числе за счет усиления морской составляющей пограничной группировки, передает "РИА Новости".