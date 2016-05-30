Аргентина подтвердила заинтересованность в приобретении в России вертолетов Ми-171Е
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Вертолет Ми-171Е. Архивное фото
Источник: © Фото : Вертолеты России
ЦАМТО, 29 мая. Аргентина подтвердила заинтересованность в приобретении в России вертолетов Ми-171Е для использования в Антарктике. Об этом "РИА Новости" 26 мая сообщил замдиректора ФСВТС Анатолий Пунчук в ходе работы выставки HeliRussia-2017.
В 2011 году Аргентина приобрела несколько Ми-171Е для работы на Южном полюсе.
"Аргентина в ходе недавних переговоров подтвердила свою заинтересованность закупить в России еще партию вертолетов Ми-171Е для работы в Антарктике при наличии финансовых средств. Россия готова к продолжению переговоров по данной тематике", – сказал А.Пунчук.
При этом он подчеркнул, что Аргентина планирует увеличить свой парк данной техники, убедившись в высоких эксплуатационных возможностях российских вертолетов при работе в условиях антарктических широт, отмечает агентство.
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29.05.2017
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