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Аргентина подтвердила заинтересованность в приобретении в России вертолетов Ми-171Е

30.05.2017 ЦАМТО 184 0
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Вертолет Ми-171Е. Архивное фото
Вертолет Ми-171Е. Архивное фото
Источник: © Фото : Вертолеты России

ЦАМТО, 29 мая. Аргентина подтвердила заинтересованность в приобретении в России вертолетов Ми-171Е для использования в Антарктике. Об этом "РИА Новости" 26 мая сообщил замдиректора ФСВТС Анатолий Пунчук в ходе работы выставки HeliRussia-2017.

В 2011 году Аргентина приобрела несколько Ми-171Е для работы на Южном полюсе.

"Аргентина в ходе недавних переговоров подтвердила свою заинтересованность закупить в России еще партию вертолетов Ми-171Е для работы в Антарктике при наличии финансовых средств. Россия готова к продолжению переговоров по данной тематике", – сказал А.Пунчук.

При этом он подчеркнул, что Аргентина планирует увеличить свой парк данной техники, убедившись в высоких эксплуатационных возможностях российских вертолетов при работе в условиях антарктических широт, отмечает агентство.
29.05.2017
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Страны
Аргентина
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
Арктика

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