

Вертолет Ми-171Е. Архивное фото

Источник: © Фото : Вертолеты России Вертолет Ми-171Е. Архивное фотоИсточник: © Фото : Вертолеты России

ЦАМТО, 29 мая. Аргентина подтвердила заинтересованность в приобретении в России вертолетов Ми-171Е для использования в Антарктике. Об этом "РИА Новости" 26 мая сообщил замдиректора ФСВТС Анатолий Пунчук в ходе работы выставки HeliRussia-2017.

В 2011 году Аргентина приобрела несколько Ми-171Е для работы на Южном полюсе.

"Аргентина в ходе недавних переговоров подтвердила свою заинтересованность закупить в России еще партию вертолетов Ми-171Е для работы в Антарктике при наличии финансовых средств. Россия готова к продолжению переговоров по данной тематике", – сказал А.Пунчук.

При этом он подчеркнул, что Аргентина планирует увеличить свой парк данной техники, убедившись в высоких эксплуатационных возможностях российских вертолетов при работе в условиях антарктических широт, отмечает агентство.