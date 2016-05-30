Генсек ШОС: РФ демонстрирует беспрецедентный уровень борьбы с терроризмом
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Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов (слева) на Московской конференции по международной безопасности
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия демонстрирует миру эффективный пример борьбы с международным терроризмом, которого до этого не было в мировой практике, считает генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов.
"Россия демонстрирует эффективный пример борьбы с международным терроризмом, какого еще не было в мировой практике", - сказал Алимов на Третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".
При этом он отметил, что Китай выступает мощным двигателем экономического развития глобальной экономики. По его мнению, тандем Москвы и Пекина будет и в дальнейшем определять вектор мировой политики.
"Нет сомнений, что этот стратегический тандем России и Китая безусловно продолжит определять вектор мировой политики и влиять на развитие ШОС", - добавил генсек ШОС.
Генеральными партнерами конференции в этом году выступили ПАО "Транснефть", ПАО "Россети" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Кроме этого конференция проводится при поддержке аппарата правительства РФ, министерства иностранных дел и посольства КНР в России.
Информационными партнерами конференции выступили РИА Новости и информационное агентство и радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня".
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29.05.2017
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