Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Генсек ШОС: РФ демонстрирует беспрецедентный уровень борьбы с терроризмом

30.05.2017 РИА Новости 135 0
0
Понравилась новость?
 +1
ШОС
Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов (слева) на Московской конференции по международной безопасности
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия демонстрирует миру эффективный пример борьбы с международным терроризмом, которого до этого не было в мировой практике, считает генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов.

"Россия демонстрирует эффективный пример борьбы с международным терроризмом, какого еще не было в мировой практике", - сказал Алимов на Третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".

При этом он отметил, что Китай выступает мощным двигателем экономического развития глобальной экономики. По его мнению, тандем Москвы и Пекина будет и в дальнейшем определять вектор мировой политики.

"Нет сомнений, что этот стратегический тандем России и Китая безусловно продолжит определять вектор мировой политики и влиять на развитие ШОС", - добавил генсек ШОС.

Генеральными партнерами конференции в этом году выступили ПАО "Транснефть", ПАО "Россети" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Кроме этого конференция проводится при поддержке аппарата правительства РФ, министерства иностранных дел и посольства КНР в России.

Информационными партнерами конференции выступили РИА Новости и информационное агентство и радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня".
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Проекты
ШОС

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.05 12:47
  • 1
Российские ученые собрались "одеть" самолет в чувствительную "кожу"
  • 30.05 12:38
  • 8
Ким Чен Ын укрощает воздух
  • 30.05 12:36
  • 16
Боеприпасы и пути развития стрелкового вооружения
  • 30.05 11:34
  • 46
«Ядерные поезда» России отправляются в путь
  • 30.05 11:18
  • 1
СМИ: Российский боевой дрон "Орион" поднялся на испытаниях до 5,7 км
  • 30.05 11:18
  • 29
Стратегия быстрого глобального обмана
  • 30.05 11:17
  • 5
Качественный прорыв: Российская армия получила БМП-3 с тепловизорами
  • 30.05 10:30
  • 3
Ракету для запуска корабля "Федерация" назовут "Союз-5"
  • 30.05 10:28
  • 41
В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
  • 30.05 09:22
  • 50
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 30.05 09:11
  • 8
ОДК завершила второй этап летных испытаний новейшего авиационного двигателя ПД-14
  • 30.05 08:46
  • 9
Первый вертолетоносец в России появится к 2022 году
  • 30.05 08:35
  • 1
Ключевые направления развития ВВС США
  • 30.05 08:28
  • 5
Стоимость стартового стола для "Ангары" на Восточном составит 58 млрд руб.
  • 30.05 07:55
  • 1
В Санкт-Петербурге спущен на воду новый высокоманевренный рейдовый буксир "РБ-393"
другие обсуждаемые темы