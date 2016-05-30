Генсек ШОС: РФ демонстрирует беспрецедентный уровень борьбы с терроризмом



Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов (слева) на Московской конференции по международной безопасности

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов (слева) на Московской конференции по международной безопасностиИсточник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия демонстрирует миру эффективный пример борьбы с международным терроризмом, которого до этого не было в мировой практике, считает генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашид Алимов.

"Россия демонстрирует эффективный пример борьбы с международным терроризмом, какого еще не было в мировой практике", - сказал Алимов на Третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".

При этом он отметил, что Китай выступает мощным двигателем экономического развития глобальной экономики. По его мнению, тандем Москвы и Пекина будет и в дальнейшем определять вектор мировой политики.

"Нет сомнений, что этот стратегический тандем России и Китая безусловно продолжит определять вектор мировой политики и влиять на развитие ШОС", - добавил генсек ШОС.

Генеральными партнерами конференции в этом году выступили ПАО "Транснефть", ПАО "Россети" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Кроме этого конференция проводится при поддержке аппарата правительства РФ, министерства иностранных дел и посольства КНР в России.

Информационными партнерами конференции выступили РИА Новости и информационное агентство и радио Sputnik медиагруппы "Россия сегодня".