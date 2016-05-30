МиГ-29 и Typhoon это самолеты разных уровней



Сборка истребителя Typhoon

Источник: фото defenseindustrydaily.com Сборка истребителя TyphoonИсточник: фото defenseindustrydaily.com

Истребитель Typhoon выполнен с применением технологий, которые и сейчас являются современными, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на eurofighter.com.

Например, планер самолета на 85% покрыт композитными материалами, доля металлических сплавов составляет всего 15%. Эта технология обеспечивает малозаметность самолета от РЛС противника. Также истребитель имеет статически неустойчивую аэродинамику с цифровой электродистанционной системой управления (ЭДСУ). Отмечается, что в разработке аэродинамики и технологий системы управления широко привлекались военные пилоты, которые помогали советом конструкторам. Планер советского МиГ-29 изначально был выполнен из металлических сплавов, доля композитов оценивалась в не более 6%, поэтому малозаметность в этот самолет разработчиками не закладывалась, кроме того, истребитель был оснащен механической системой управления как самолеты 1960-х годов.

Доля материалов в планере истребителя Typhoon

Композиты на основе углеродного волокна - 70%

Металлы - 15%

Армированные стекловолокном пластмассы (Glass Reinforced Plastics - GRP) - 12%

Другие материалы - 3%

"Тайфун" также имеет весьма совершенные ТРДДФ EJ200 с тягой на форсаже 90 кН. Надежность и качество сборки двигателя таковы, что 1000 летных часов выполняются без технического обслуживания. Статистика показала, что после 1400 часов работы двигатель имеет эксплуатационные параметры, как совершенно новый двигатель, отмечает источник.