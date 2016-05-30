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МиГ-29 и Typhoon это самолеты разных уровней

30.05.2017 Военный паритет 705 0
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Typhoon
Сборка истребителя Typhoon
Источник: фото defenseindustrydaily.com

Истребитель Typhoon выполнен с применением технологий, которые и сейчас являются современными, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на eurofighter.com.

Например, планер самолета на 85% покрыт композитными материалами, доля металлических сплавов составляет всего 15%. Эта технология обеспечивает малозаметность самолета от РЛС противника. Также истребитель имеет статически неустойчивую аэродинамику с цифровой электродистанционной системой управления (ЭДСУ). Отмечается, что в разработке аэродинамики и технологий системы управления широко привлекались военные пилоты, которые помогали советом конструкторам. Планер советского МиГ-29 изначально был выполнен из металлических сплавов, доля композитов оценивалась в не более 6%, поэтому малозаметность в этот самолет разработчиками не закладывалась, кроме того, истребитель был оснащен механической системой управления как самолеты 1960-х годов.

Доля материалов в планере истребителя Typhoon

  • Композиты на основе углеродного волокна - 70%
  • Металлы - 15%
  • Армированные стекловолокном пластмассы (Glass Reinforced Plastics - GRP) - 12%
  • Другие материалы - 3%

"Тайфун" также имеет весьма совершенные ТРДДФ EJ200 с тягой на форсаже 90 кН. Надежность и качество сборки двигателя таковы, что 1000 летных часов выполняются без технического обслуживания. Статистика показала, что после 1400 часов работы двигатель имеет эксплуатационные параметры, как совершенно новый двигатель, отмечает источник.
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Продукция
EF-2000
МиГ-29
Тайфун

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