МиГ-29 и Typhoon это самолеты разных уровней
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Сборка истребителя Typhoon
Источник: фото defenseindustrydaily.com
Истребитель Typhoon выполнен с применением технологий, которые и сейчас являются современными, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на eurofighter.com.
Например, планер самолета на 85% покрыт композитными материалами, доля металлических сплавов составляет всего 15%. Эта технология обеспечивает малозаметность самолета от РЛС противника. Также истребитель имеет статически неустойчивую аэродинамику с цифровой электродистанционной системой управления (ЭДСУ). Отмечается, что в разработке аэродинамики и технологий системы управления широко привлекались военные пилоты, которые помогали советом конструкторам. Планер советского МиГ-29 изначально был выполнен из металлических сплавов, доля композитов оценивалась в не более 6%, поэтому малозаметность в этот самолет разработчиками не закладывалась, кроме того, истребитель был оснащен механической системой управления как самолеты 1960-х годов.
Доля материалов в планере истребителя Typhoon
- Композиты на основе углеродного волокна - 70%
- Металлы - 15%
- Армированные стекловолокном пластмассы (Glass Reinforced Plastics - GRP) - 12%
- Другие материалы - 3%
"Тайфун" также имеет весьма совершенные ТРДДФ EJ200 с тягой на форсаже 90 кН. Надежность и качество сборки двигателя таковы, что 1000 летных часов выполняются без технического обслуживания. Статистика показала, что после 1400 часов работы двигатель имеет эксплуатационные параметры, как совершенно новый двигатель, отмечает источник.
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29.05.2017
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