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Ключевые направления развития ВВС США

30.05.2017 Военный паритет 321 1
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Истребителя 6 поколения
Концептуальный рисунок истребителя шестого поколения
Источник: ист. nextbigfuture.com

В бюджетном запросе на 2018 финансовый год ВВС США включили значительное увеличение средств на разработки новой техники, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на nextbigfuture.com (26 мая).

Расходы на НИОКР составят 25,4 млрд долл США, или на 26 % (5 млрд долл) больше суммы, направленной на эти цели в текущем году. Основная часть средств пойдет на такие известные программы как самолет-заправщик KC-46A Pegasus, стелс-истребитель F-35A Lightning II и бомбардировщик B-21 (Long Range Strike Bomber), некоторая часть пойдет на финансирование новых технологических инициатив. Среди последних особое место занимает программа создания истребителя шестого поколения по программе Next Gen Air Dominance ("Воздушное превосходство нового поколения"). В 2018 году эта сумма достигнет 295 млн долл по сравнению со всего лишь 21 млн в этом году.

Огромное внимание уделяется кибер-возможностям нового самолета. Сетевые операции в 2030 году и за его пределами будут играть важную роль для завоевания превосходства в воздухе. ВВС должны развивать киберсети, предназначенные для боевого функционирования боевых самолетов.

Предусмотрено увеличение средств на военный космос. ВВС сильно заинтересованы в использовании возможностей космических аппаратов, которые также будут играть все большую роль для обеспечения операций истребителей для ведения воздушного боя.

Будет продолжаться финансирование технологий, которые "будут менять правила игры". Это оружие направленной энергии (лазеры) и гиперзвуковые ракеты.

Боевые системы ВВС будут непрерывно совершенствоваться по технике и технологии, и на этом фоне критически важно изыскивать меры для удешевления производства и эксплуатации перспективных видов техники и оружия. Следовательно, большое внимание будет уделяться продолжению разработок по созданию новых промышленных технологий, в частности, это аддитивное производство, автоматизация технологических процессов, разработка модульных компонентов, удешевление процесса прототипирования и экспериментирования.
29.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-35A
КС-46
Проекты
ГЗЛА
Кибербезопасность

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Военкор
122
№1
30.05.2017 08:35
25 лярдов на НИОКР и ничего путнего создать не могут! Ничтожная проклятая нация!
0
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