Коллективные силы Москве не нужны, а союзникам не по карману



Учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ

Источник: odkb-csto.org Учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБИсточник: odkb-csto.org

В текущем году Организация Договора о коллективной безопасности отмечает две «круглые» даты: 25 лет с момента подписания в Ташкенте договора о коллективной безопасности (ДКБ) и 15 лет назад было принято решение о преобразовании ДКБ в полноценную международную организацию – Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Подводя итоги 25-летнего существования ОДКБ, главным достижением и гордостью представители Организации называют создание и деятельность коллективных сил оперативного реагирования (КСОР).

По мнению заместителя генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова отдельным «большим» успехом является сам процесс создания КСОР. «Если посмотреть историю создания аналогичных коллективных сил оперативного реагирования в блоке НАТО, в Европейском союзе, то там потребовалось в разы больше времени»,– отмечает Валерий Семериков в недавнем интервью.

Однако о деятельности и дальнейшем развитии КСОР Валерий Семериков в своем интервью умолчал. Это связано, видимо, с тем, что за все время существования КСОР ОДКБ не принимали участия ни в каких конфликтах и военных действиях, как в регионе коллективной безопасности, так и за его пределами. И даже когда Киргизия, входящая в число государств-членов ОДКБ, во время внутренних беспорядков обратилась за помощью, силы КСОР так и не были задействованы.

Главной причиной, по мнению большинства экспертов, послужило отсутствие консенсуса по применению коллективных сил среди государств-членов. И несмотря на то, что представители Организации уверяют, что в данной ситуации приоритет был отдан мирным способам урегулирования, факт на лицо – единства среди союзников нет, поэтому рассчитывать на военный потенциал коллективных сил весьма опрометчиво.

Более того, «сокрытие» в Белоруссии беглого президента Киргизии Курманбека Бакиева, в вину которому ставят многочисленные жертвы во время массовых беспорядков в 2010 году, а также коррупцию и низкий уровень жизни в стране, говорит о том, что не стоит рассчитывать на содействие и в политических кругах. Судя по всему, не зря главным принципом ОДКБ новоизбранный генсек Юрий Хачатуров огласил: «Один за всех – и все за одного», в Организации с этим серьезные проблемы.

Однако есть и другая не менее важная причина, почему КСОР нельзя назвать гарантом безопасности в регионе – подразделения, выделенные государствами-членами в состав коллективных сил оперативного реагирования, до сих пор так и не обеспечены единообразной техникой и вооружением, что существенно сказывается на боевой слаженности сил союзников и оперативности их совместных действий.

Так, к примеру, как показали последние совместные учения белорусских и российских десантников, последним понадобилось проведение дополнительных занятий для успешного освоения парашютной системы Д-6, которые к слову, еще в 2007 году были сняты с вооружения нашей армии. Не лучше обстоит ситуация и с бронетехникой. Белорусы до сих пор эксплуатирует устаревшие БТР-70, тогда как, к примеру, 31-я гвардейская десантно-штурмовая бригада ВДВ России, входящая в состав КСОР, еще в 2014 году была переведена на новые бронетранспортеры БТР-82.

Оснащение КСОР закончилось не начавшись

Проект решения по созданию КСОР был согласован и подписан в 2009 году. В этом же году тогдашний президент России Дмитрий Медведев пообещал, что коллективные силы будут оснащены самой современной техникой и по своему боевому потенциалу будут «не хуже, чем силы Североатлантического альянса».

В 2011 году был даже подписан Проект целевой программы оснащения Коллективных сил оперативного реагирования, реализацию которого планировалось завершить в 2015-2016 году. По словам Валерия Семерикова, на эти нужды были изысканы средства порядка 30 млрд рублей. Но совсем недавно заместитель генерального секретаря заявил, что план оснащения КСОР единообразным вооружением приостановлен.

«Этот план должен был вступить в действие в 2015-2016 году. Но в связи с кризисом, санкциями и прочим… было принято решение, что в связи с этими трудностями реализация этого плана приостанавливается. Но приостанавливается только в части касающейся безвозмездных поставок», – сообщил в интервью Валерий Семериков.

Также он добавил, что поставки однотипных вооружений за счет национальных бюджетов продолжают осуществляться. «Хотя объемы не те, которые хотелось бы», – подытожил В.Семериков. Из слов заместителя генерального секретаря следует, что план оснащения КСОР был приостановлен, так и не успев начаться.

Проект «ОДКБ» для Кремля провальный

Между тем, КСОР является одним из важнейших инструментов обеспечения безопасности в регионе коллективной безопасности, гарантом стабильности. Однако ждать наращивания практического потенциала коллективных сил уже явно не стоит.

Ведь совершенно очевидно, что изыскать средства для оснащения национальных подразделений КСОР новейшими образцами ВВСТ вряд ли удастся. И даже если удастся, то придется еще в очереди постоять, т.к. в приоритете у нашего государства бизнес, а не поставки союзникам вооружения по льготным ценам – как говорится ничего личного. Прошло время дружбы народов, теперь только взаимовыгодное сотрудничество.

Вот и выходит, что проект «ОДКБ» в нынешнем формате крайне убыточен для Москвы. Являясь основным «спонсором» Организации Кремль не получает никаких «дивидендов», но другого инструмента удержания государств-членов в сфере своего геополитического и стратегического влияния у Москвы нет. Может именно поэтому наше военно-политическое руководство положительно смотрит на смену формата взаимодействия в рамках ОДКБ, а сама организация превратилась лишь в площадку для обмена мнениями, а не стала военно-политическим блоком для противовеса НАТО, как задумывалось изначально.