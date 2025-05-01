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Американский военный бюджет-2018: больше денег, но без сюрпризов

26.05.2017 Warspot 91 0
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Gerald R. Ford
Авианосец Gerald R. Ford заходит в порт военной базы Норфолк
Источник: navaltoday.com

Администрация президента США представила бюджет на 2018 финансовый год (бюджетный период стартует 1 октября 2017 года). Планируется, что общий бюджет страны составит $4,1 трлн, из которых $639 млрд будут направлены на нужды обороны.

По сравнению с показателем текущего периода в 2018 финансовом году бюджет военного ведомства вырастет почти на $52 млрд. При этом базовый бюджет составит $574,5 млрд, еще $64,6 млрд будут направлены на военные операции за рубежом. Рост военных расходов планируется обеспечить за счет существенного сокращения затрат на содержание государственного аппарата, а также снижения объемов международной помощи и социальных выплат.

Базовый бюджет армии на следующий финансовый год составит $137,2 млрд (рост на $6,9 млрд по сравнению с текущим периодом). Кроме того, еще почти $29 млрд заложены на финансирование зарубежный операций. Бюджет ВВС США вырос с $171 млрд до $183 млрд, ВМС США – с $135 млрд до $145 млрд. Ключевыми приобретениями американской армии в следующем финансовом году станут авианосец Gerald R. Ford, две атомные субмарины типа Virginia, два эсминца типа Arleigh Burke, 46 истребителей F-35A, 20 F-35B, 4 F-35C и 14 F/A-18 E/F Super Hornet.

Проект оборонного бюджета уже вызвал критику со стороны Конгресса. Республиканцы называют рост расходов слишком малым и требуют увеличения финансирования военных программ, демократы — выступают против урезания социальных программ в пользу армии. При этом в администрации президента указывают, что рост оборонных расходов, заявленный в предвыборной программе Дональда Трампа, будет происходить постепенно.
25.05.2017
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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
F-18
F-35A
F-35B
F-35C
Super Hornet
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец

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