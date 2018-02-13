2019. ВМС США наращивают свой состав



ВМС США.

Источник: Василий Батанов / РИА Новости ВМС США.Источник: Василий Батанов / РИА Новости

"Военный Паритет", 13 февр. 2018 – Военно-морской флот США становится все более крупным и получит дополнительный корабль в 2019 году по запросу от 2018 года, но общая судостроительная динамика, похоже, не демонстрирует необходимого прогресса по достижению количества 355 кораблей, о котором говорилось в прошлогоднем обзоре развития ВМС.

Запрос на базовый бюджет ВМС составляет 151,4 млрд долл США, при этом 15 млрд предназначены для финансирования непредвиденных операций за границей Корпуса морской пехоты. Общий бюджетный запрос ВМС составляет 194,1 млрд дол, включая все типы заморских операций.

В целом, бюджетный запрос на 2019 год представляет собой 7%-ное повышение расходов, согласно бюджетным документам, предоставленным ВМС. Флот запрашивает 21,9 млрд долл для строительства 10 кораблей и подлодок – больше на одну единицу, чем в 2018 году. В это число, в частности, входит покупка двух многоцелевых АПЛ класса Virginia, трех эсминцев Arleigh Burke версии Flight III и одного прибрежного боевого корабля LCS. ВМС планируют прекращение покупки прибрежных боевых кораблей, и с 2020 года будут приобретать фрегаты FFG (X).

Согласно планам, к концу 2019 года количество кораблей и подлодок приблизится к 300 единицам (по состоянию на 12 февраля 2017 года их было 280 единиц). Большая часть роста будет получена от поступления прибрежных боевых кораблей, флот также планирует поддерживать темпы приобретения авианосцев (один в пять лет).

Флот также планирует нарастить количество моряков, набрав в свои ряды около 7500 человек. В 2019 году количество персонала составит 335400 человек, к 2023 году личный состав будет увеличен до 344 800.

В 2019 году ожидается поступление на вооружение 24 истребителей F/A-18 Super Hornet, далее планируется закупить еще 86 самолетов этого типа. Флот планирует купить девять самолетов F-35C, Корпус морской пехоты - 20 F-35B. В 2020 году количество F-35C будет доведено до 16, затем 24 поступят в 2021-2023 годах, общее количество достигнет 97. Закупку беспилотных самолетов-заправщиков MQ-25 Stingray планируется начать в 2023 году.

Выше отмечалось, что в 2019 году флот получит две АПЛ класса "Вирджиния", реализуется программа строительства ПЛАРБ нового поколения типа Columbia для замены стратегических субмарин класса Ohio.

ВМС также закупают ЗУР типа SM-6 (125 ежегодно в течение пяти лет), намечено приобретение 705 ракет Seasparrow (в 2019 году - 45). В 2019 году будут закуплены 25 ПКР LRASM воздушного базирования (всего 75). После 2021 года закупка КР этой версии не планируется. В плане также предусматривается закупка 75 ракет JAGM (всего 838 единиц).