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В открытом море система "Иджис"

26.05.2017 75 0
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Система «Иджис»
Многофункциональная система "Aegis" (Иджис)
Источник: www.navy.mil

Компания General Dynamics Ordnance and Tactical Systems получила контракт на сумму 40,8 млн долл США на продолжение производства станции управления оружием MK 82/MK 200, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на UPI (24 мая).

Эта станция является частью комплекса MK99, который является ключевым элементом корабельной информационно-боевой системы Аegis. Контракт выполняется в рамках поставок этой системы во флоты Южной Кореи и Японии по линии иностранных военных продаж правительства США.

Основой системы Аegis является мощный высокотехнологичный многофункциональный радар SPY-1 с четырьмя панелями ФАР для обнаружения самолетов и ракет противника, таким оборудованием оснащаются американские боевые надводные корабли как эсминцы класса Arleigh Burke и крейсеры класса Ticonderoga. Было поставлено более 140 комплектов оборудования для оснащения 108 кораблей по всему миру. В ВМС Южной Кореи и Японии системой "Иджис" оснащены соответственно эсминцы классов Sejong the Great и Kongo.


Трансформация корабельной системы ПВО/ПРО Аegis в наземную (береговую) систему ПРО
Источник: ист. togetter.com
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Страны
США
Южная Корея
Япония
Продукция
Arleigh Burke
KDX-III
Иджис
Компании
General Dynamics
Проекты
Ticonderoga

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