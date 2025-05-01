В открытом море система "Иджис"
|
|
Многофункциональная система "Aegis" (Иджис)
Источник: www.navy.mil
Компания General Dynamics Ordnance and Tactical Systems получила контракт на сумму 40,8 млн долл США на продолжение производства станции управления оружием MK 82/MK 200, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на UPI (24 мая).
Эта станция является частью комплекса MK99, который является ключевым элементом корабельной информационно-боевой системы Аegis. Контракт выполняется в рамках поставок этой системы во флоты Южной Кореи и Японии по линии иностранных военных продаж правительства США.
Основой системы Аegis является мощный высокотехнологичный многофункциональный радар SPY-1 с четырьмя панелями ФАР для обнаружения самолетов и ракет противника, таким оборудованием оснащаются американские боевые надводные корабли как эсминцы класса Arleigh Burke и крейсеры класса Ticonderoga. Было поставлено более 140 комплектов оборудования для оснащения 108 кораблей по всему миру. В ВМС Южной Кореи и Японии системой "Иджис" оснащены соответственно эсминцы классов Sejong the Great и Kongo.
|Трансформация корабельной системы ПВО/ПРО Аegis в наземную (береговую) систему ПРО
|Источник: ист. togetter.com
|
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.01.2013 Рабочие лошадки
21.09.2015 Ракеты для растущего зонтика
07.11.2013 ВМС США пойдут по пути дальнейшего развития «Арли Берков», а не DDG-1000 – китайский автор
29.04.2013 Морская мощь XXI столетия
05.04.2013 США опробовали новый противоракетный комплекс Aegis
17.12.2012 Американский флот. В гламуре высоких технологий
22.05.2017 На большую войну американцам "Томагавков" не хватает
27.02.2017 У России скоро появится ракета, невосприимчивая к ПРО (Il Giornale, Италия)