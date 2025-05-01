В открытом море система "Иджис"



Многофункциональная система "Aegis" (Иджис)

Источник: www.navy.mil Многофункциональная система "Aegis" (Иджис)Источник: www.navy.mil

Компания General Dynamics Ordnance and Tactical Systems получила контракт на сумму 40,8 млн долл США на продолжение производства станции управления оружием MK 82/MK 200, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на UPI (24 мая).

Эта станция является частью комплекса MK99, который является ключевым элементом корабельной информационно-боевой системы Аegis. Контракт выполняется в рамках поставок этой системы во флоты Южной Кореи и Японии по линии иностранных военных продаж правительства США.

Основой системы Аegis является мощный высокотехнологичный многофункциональный радар SPY-1 с четырьмя панелями ФАР для обнаружения самолетов и ракет противника, таким оборудованием оснащаются американские боевые надводные корабли как эсминцы класса Arleigh Burke и крейсеры класса Ticonderoga. Было поставлено более 140 комплектов оборудования для оснащения 108 кораблей по всему миру. В ВМС Южной Кореи и Японии системой "Иджис" оснащены соответственно эсминцы классов Sejong the Great и Kongo.