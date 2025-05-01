Эквадор, Боливия и Парагвай направили России официальные обращения по закупке вертолетов
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Модели вертолетов Ми-38, "Ансат" и Ка-52
Источник: Марина Лысцева/ТАСС
ЦАМТО, 25 мая. Эквадор, Боливия и Парагвай направили России официальные обращения по закупке вертолетов, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на опубликованную 25 мая статью в корпоративном журнале холдинга "Вертолеты России", представленном на вертолетной выставке в Москве.
"Значительный интерес к российским вертолетам проявляют министерства обороны и силовые структуры Эквадора, Боливии и Парагвая. От всех указанных стран получены официальные обращения на поставку им российской вертолетной техники, проводятся соответствующие консультации", – говорится в статье.
Холдинг "Вертолеты России" отмечает, что в сегодняшних непростых экономических условиях многие развивающиеся страны не имеют необходимых ресурсов для прямых закупок современного вооружения.
"Для решения данной проблемы российскими экспортерами формируются предложения с льготными условиями финансирования и привлечением ресурсов отечественных институтов поддержки экспорта высокотехнологичной продукции", – цитирует "РИА Новости" фрагмент публикации.
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25.05.2017
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