ВВС Венгрии получили отремонтированные вертолеты Ми-17 и намерены провести ремонт Ми-24



Ми-8 ВВС Венгрии

Источник: www.cavok-aviation-photos.net Ми-8 ВВС ВенгрииИсточник: www.cavok-aviation-photos.net

ЦАМТО, 25 мая. Венгерское правительство приняло решение о проведении ремонта устаревших ударных вертолетов Ми-24 Военно-воздушных сил страны, вместо закупки новых или бывших в эксплуатации машин, как первоначально планировалось.

По данным "Джейнс дифенз уикли", предполагается, что вертолеты, которые в течение некоторого времени были отстранены от полетов, пройдут ремонт и, возможно, модернизацию в России.

После принятия данного решения министр экономики Венгрии Михай Варга внес предложение об изменениях в бюджет 2017 года, включив в него 10 млрд. форинтов (36 млн. долл.) для проведения этих работ.

Как заявил недавно министр обороны Венгрии Иштван Шимичко, ремонт вертолетов позволит продлить срок их эксплуатации до 2024 года. Министр подтвердил, что Ми-24 были непригодны к полетам в течение многих лет.

Тем временем, четыре многоцелевых вертолета Ми-17, восстановленных в России в соответствии с ранее заключенным соглашением, прибыли в Венгрию 20-21 мая.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Венгрии объявило тендер на проведение ремонта четырех состоящих на вооружении многоцелевых вертолетов Ми-17 в феврале 2016 года. Бюджет проекта составил 4 млрд. форинтов (14 млн. долл.). В июле 2016 года контракт на проведение капитального ремонта четырех машин был заключен с холдингом "Вертолеты России". Как было заявлено, работы будут выполнены на мощностях Новосибирского авиаремонтного завода, после чего ресурс вертолетов будет увеличен на 2 тыс. часов (10 лет службы).

Ранее руководство Венгрии заявляло о возможности приобретения 30 новых российских вертолетов за 140 млрд. форинтов, однако после введения Евросоюзом санкций в отношении России у Будапешта осталась возможность лишь проведения ремонта имеющейся российской техники.