Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВВС Венгрии получили отремонтированные вертолеты Ми-17 и намерены провести ремонт Ми-24

26.05.2017 ЦАМТО 74 0
0
Понравилась новость?
 0
Ми-8
Ми-8 ВВС Венгрии
Источник: www.cavok-aviation-photos.net

ЦАМТО, 25 мая. Венгерское правительство приняло решение о проведении ремонта устаревших ударных вертолетов Ми-24 Военно-воздушных сил страны, вместо закупки новых или бывших в эксплуатации машин, как первоначально планировалось.

По данным "Джейнс дифенз уикли", предполагается, что вертолеты, которые в течение некоторого времени были отстранены от полетов, пройдут ремонт и, возможно, модернизацию в России.

После принятия данного решения министр экономики Венгрии Михай Варга внес предложение об изменениях в бюджет 2017 года, включив в него 10 млрд. форинтов (36 млн. долл.) для проведения этих работ.

Как заявил недавно министр обороны Венгрии Иштван Шимичко, ремонт вертолетов позволит продлить срок их эксплуатации до 2024 года. Министр подтвердил, что Ми-24 были непригодны к полетам в течение многих лет.

Тем временем, четыре многоцелевых вертолета Ми-17, восстановленных в России в соответствии с ранее заключенным соглашением, прибыли в Венгрию 20-21 мая.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Венгрии объявило тендер на проведение ремонта четырех состоящих на вооружении многоцелевых вертолетов Ми-17 в феврале 2016 года. Бюджет проекта составил 4 млрд. форинтов (14 млн. долл.). В июле 2016 года контракт на проведение капитального ремонта четырех машин был заключен с холдингом "Вертолеты России". Как было заявлено, работы будут выполнены на мощностях Новосибирского авиаремонтного завода, после чего ресурс вертолетов будет увеличен на 2 тыс. часов (10 лет службы).

Ранее руководство Венгрии заявляло о возможности приобретения 30 новых российских вертолетов за 140 млрд. форинтов, однако после введения Евросоюзом санкций в отношении России у Будапешта осталась возможность лишь проведения ремонта имеющейся российской техники.
25.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-24
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
НАРЗ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.05 01:22
  • 3
Три армейских корпуса береговых войск созданы на СФ, БФ и ЧФ
  • 26.05 00:11
  • 45
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 25.05 23:55
  • 1
Командировка для "Ратника": в Сирии испытали экипировку "солдата будущего"
  • 25.05 23:40
  • 7
"Алмаз-Антей" за год в два раза увеличил производство колесных тягачей
  • 25.05 23:27
  • 9
Госиспытания новых ракет для систем С-350 "Витязь" завершатся в ближайшее время
  • 25.05 21:28
  • 3
В ряды вооруженных сил вернули 17 тысяч ранее уволенных офицеров
  • 25.05 21:09
  • 48
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 25.05 20:58
  • 5
В рамках новой госпрограммы большое внимание будет уделено созданию оружия на новых физических принципах - Минобороны РФ
  • 25.05 20:40
  • 18
Россия и Китай начнут производство широкофюзеляжного самолета
  • 25.05 20:39
  • 7
Генконструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин: "Марсианские экспедиции станут возможны не ранее 40-х годов"
  • 25.05 20:23
  • 1
Серийное производство модернизированного Ту-160М2 начанется после 2021 года
  • 25.05 19:57
  • 45
Представлен концепт национального ЗРК
  • 25.05 19:41
  • 3687
Оценка Советского периода в истории России.
  • 25.05 18:32
  • 1
А что из­ме­нит­ся пос­ле "ми­рово­го кри­зиса"?
  • 25.05 18:28
  • 2
Стратегия НАТО: к миру через мировую войну
другие обсуждаемые темы