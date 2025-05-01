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"Уралвагонзавод" проведет расследование из-за публикаций о его передаче "Калашникову"

26.05.2017 ТАСС 90 0
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В.В. Путин
Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015
Источник: Пресс-служба Президента России

В пресс-службе компании заявили, что никаких переговоров о продаже акций УВЗ не проводилось и не проводится

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" инициирует служебное расследование из-за публикаций о возможном вхождении корпорации в состав концерна "Калашников", сообщили ТАСС в пресс-службе "Уралвагонзавода".

"Информация, появившаяся в ряде СМИ, о том, что Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" будет передана концерну "Калашников", не соответствует действительности. Никаких переговоров о продаже акций УВЗ не проводилось и не проводится. Корпорация инициирует служебное расследование по факту распространения не соответствующих действительности сведений", - сказали в пресс-службе.

Ранее с опровержением появившейся в СМИ информации выступили Ростех и "Калашников".

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех". Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в конце декабря говорил, что "Уралвагонзавод" интегрируют в госкорпорацию "Ростех" за 18 месяцев.
25.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий

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