"Калашников" опроверг сведения о возможной передаче концерну "Уралвагонзавода"
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Концерн "Калашников"
Источник: © EPA/SERGEI ILNITSKY
Переговоры по этой теме не велись и не ведутся, заявила директор по внешним коммуникациям оружейного концерна София Иванова
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Информация о том, что "Уралвагонзавод" передадут в контур управления концерна "Калашников" (входит в Ростех) не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщила директор по внешним коммуникациям оружейного концерна София Иванова.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что госкорпорация "Ростех" может передать "Уралвагонзавод" концерну "Калашников".
"Эта информация не соответствует действительности, переговоры по этой теме не велись и не ведутся", - сказала Иванова.
Указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех" был подписан президентом России Владимиром Путиным 27 декабря. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в конце декабря говорил, что "Уралвагонзавод" интегрируют в госкорпорацию "Ростех" за 18 месяцев.
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24.05.2017
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