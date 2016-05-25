Родриго Дутерте: Филиппины нуждаются в современных образцах вооружения, и будут просить помощи у России
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Родриго Дутерте
Источник: AP Photo/Bullit Marquez
ЦАМТО, 24 мая. Филиппины нуждаются в современных образцах вооружения, и будут просить помощи у России. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава государства Родриго Дутерте на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Наша страна нуждается в современных образцах вооружения. У нас были определенные заказы в США, но сейчас ситуация не очень гладкая. И для того, чтобы сражаться с ИГИЛ, с их подразделениями, отдельными группировками, нам нужно современное оружие. Я приехал, чтобы заручится вашей поддержкой, и просить вашей помощи", – цитирует "РИА Новости" Р.Дутерте.
Кроме того, Р.Дутерте отметил, что двум странам следует развивать торговые отношения. "Нам надо развивать торговый обмен, товарооборот", – отметил он.
Вечером 23 мая стало известно, что Р.Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей "Исламское государство" группировкой. Р.Дутерте проинформировал В.Путина о сложившейся ситуации в стране, и сообщил, что должен срочно вернуться на Филиппины.
Со своей стороны, В.Путин высказал полное понимание решения Р.Дутерте и заявил, что пакет документов, подготовленный к визиту президента Филиппин в Россию, будет подписан 24 мая.
"Мы знаем, что наши сотрудники, коллеги хорошо поработали и подготовили целый пакет документов. Ваши министры здесь остаются, и 24 мая этот пакет документов, который направлен на развитие наших связей, будет подписан", – сказал В.Путин.
Президент России отметил, что РФ и Филиппины имеют много совместных проектов, в том числе подразумевающие военно-техническое сотрудничество.
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24.05.2017
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