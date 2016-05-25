ВВС США - 2018. Упор на НИОКР



Бомбардировщик В-21

Источник: рис. Sam Woolley/Jalopnik Бомбардировщик В-21Источник: рис. Sam Woolley/Jalopnik

Хотя полная таблица финансирования программ еще не опубликована, изменения могут быть только в паре пунктов закупок. В 2018 году ВВС просили выделить средства на приобретение 46 истребителей F-35A - на два самолета больше, чем в 2016 году (44), но меньше на два, чем в 2017 году (48).

ВВС также планируют купить 140 многоцелевых транспортных автомобилей JLTV, хотя цель этих закупок неясна. Делались предположения, что эти машины заменят автомобили Humvee для патрулирования районов размещения ядерных ракет. В целом, бюджет ВВС на 2018 год возрос до 183 млрд долл - в 2017 году он составил 171 млрд. Самое большое увеличение наблюдается в программе НИОКР - 25,4 млрд долл против 20,2 млрд.

На разработку истребителя следующего (шестого) поколения планируется направить 295 млн долл против 21 млн в этом году. Это говорит о том, что технологии, которых планируется использовать в самолете, "созревают". Программа имеет рабочее название Air Superiority 2030.

На финансирование программы разработки бомбардировщика нового поколения В-21 ВВС запросили почти 2 млрд долл по сравнению с 1,3 млрд в этом году.