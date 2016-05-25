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Армия получила более 30 тысяч единиц нового вооружения за пять лет

25.05.2017 РИА Новости 163 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник: Михаил Джапаридзе / ТАСС

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 30 тысяч единиц нового и модернизированного вооружения получили Вооруженные силы РФ с 2012 года, заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Всего с 2012 года в войска поступило более 30 тысяч единиц новых и модернизированных образцов вооружения и техники, в том числе свыше 50 боевых кораблей, 1300 летательных аппаратов, 4700 танков и боевых бронированных машин", - сказал Шойгу в ходе проведения "правительственного часа" в Совете Федерации ФС РФ.

Он отметил, что "для сравнения, с 2007 по 2011 год ВС из основных образцов получили только два боевых корабля, 151 летательный аппарат и 217 танков".
24.05.2017
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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей

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