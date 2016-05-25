Украина выступила в "Танковом биатлоне" НАТО на советских танках, снятых с вооружения в РФ



Украинская команда на Strong Europe Tank Challenge

Источник: army.mil Украинская команда на Strong Europe Tank ChallengeИсточник: army.mil

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в России такие танки используются в учебных целях

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Украина выступила в "Танковом биатлоне" НАТО на советских танках, снятых с производства. Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Есть повторение со стороны НАТО, они попробовали в этом году провести тоже "Танковый биатлон", но не нам судить, как у них получилось. Нам приятно, что они следуют тем же путем. Немножко удивительно, что они соревнуются с танками, которые прекратили выпускать мы, во всяком случае, во времена СССР и от нашего оружейного комплекса выступала там Украина с танками Т-64. Танки сняты у нас с вооружения и сняты достаточно давно", - сказал он, отметив, что в России такие танки используются в учебных целях.