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Украина выступила в "Танковом биатлоне" НАТО на советских танках, снятых с вооружения в РФ

25.05.2017 ТАСС 243 0
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Strong Europe Tank Challenge
Украинская команда на Strong Europe Tank Challenge
Источник: army.mil

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в России такие танки используются в учебных целях

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Украина выступила в "Танковом биатлоне" НАТО на советских танках, снятых с производства. Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Есть повторение со стороны НАТО, они попробовали в этом году провести тоже "Танковый биатлон", но не нам судить, как у них получилось. Нам приятно, что они следуют тем же путем. Немножко удивительно, что они соревнуются с танками, которые прекратили выпускать мы, во всяком случае, во времена СССР и от нашего оружейного комплекса выступала там Украина с танками Т-64. Танки сняты у нас с вооружения и сняты достаточно давно", - сказал он, отметив, что в России такие танки используются в учебных целях.
24.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Украина
Компании
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Персоны
Шойгу Сергей
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