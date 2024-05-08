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ОСК и Крыловский ГНЦ провели уникальные испытания модели ледокола "Лидер"

24.05.2017 ОСК 495 0
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Модель ледокола
Модельные испытания движения атомного ледокола
Источник: oaoosk.ru

19 мая 2017 года в ледовом опытовом бассейне ФГУП "Крыловский государственный научный центр" в рамках семинара по вопросам проектирования атомного ледокола-лидера мощностью 120 МВт состоялись уникальные модельные испытания движения атомного ледокола с газовозом в двухметровом льду. Проектирование атомного ледокола проекта 10510 ведется ЦКБ "Айсберг" (входит в состав ОСК).

Для участников семинара были организованы показательные испытания, которые воспроизводили условия основных испытательных мероприятий, проведенных Крыловским ГНЦ и ЦКБ "Айсберг" ранее в апреле этого года.  

Цель эксперимента заключалась в проверке того, обеспечит ли избранная инженерами форма корпуса ледокола-лидера нужные характеристики проводки крупнотоннажных судов в двухметровых льдах. Результаты подтвердили правильность инженерных решений. 

Владимир Воробьев, генеральный директор ЦКБ "Айсберг" отметил в ходе апрельских испытаний: "После постройки "Лидера" Северный морской путь мы будем рассматривать как обычную годовую трассу движения". В перспективе для эксплуатации Северного морского пути потребуется два атомохода мощностью 120 МВт. 

Кроме испытания движения атомного ледокола с газовозом 19 мая участники семинара также увидели модельные испытания движения танкера в канале за ледоколом. Также в рамках мероприятия были заслушаны доклады ведущих научных сотрудников Крыловского ГНЦ. Они касались вопросов не только проектирования самого атомного ледокола, но так же проектирования системы электродвижения, и результатов модельных испытаний ледокола в уникальном Ледовом бассейне Крыловского центра.  

В семинаре приняли участие от заказчика генеральный директор ФГУП "Атомфлот" В.В.Рукша, от ОСК - вице-президент по гражданскому судостроению Е.Н.Загородний и вице-президент по военному кораблестроению, генеральный директор ПАО СЗ "Северная верфь" И.Б.Пономарев.  
19.05.2017
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принадлежат ОСК
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Компании
Айсберг ЦКБ
ОСК
Северная верфь
ЦНИИ им. Крылова
Проекты
Лидер АЛ

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