Ка-62 выполнит полноценный полет
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Многоцелевой вертолет Ка-62
Источник: http://www.rt-chemcomposite.ru/
Летные испытания нового вертолета Ка-62 начнутся в этом году, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (18 мая).
В прошлом году вертолет выполнял зависание, в этом году должен состояться полноценный полет. Ка-62 является многоцелевым вертолетом и разрабатывается компанией ОАО "Камов" на базе проекта военного Ка-60. Вертолет предназначен для выполнения разного спектра миссий - от перевозки пассажиров, аварийно-спасательных работ до эксплуатации в интересах нефтяной и газовой промышленности, может перевозить до 15 человек или 2,5 т грузов, максимальная скорость 308 км/ч, дальность полета 770 км, рабочий потолок 5700 м.
Силовая установка состоит из двух ТВД Ardiden 3G мощностью по 1680 л.с. производства французской компании Turbomeca. Модульная конструкция двигателя и цифровая двухканальная система управления FADEC обеспечивает высокую надежность, простоту эксплуатации и низкий расход топлива. Вертолет оснащен стеклянной кабиной разработки российской компании "Транзас". Вертолет имеет пятилопастной несущий винт и кольцевой рулевой ротор, планер и лопасти винта на 50% выполнены из композитных материалов.
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23.05.2017
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