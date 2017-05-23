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ОДК представила проект первого отечественного морского газотурбинного агрегата для нефтегазовых платформ

23.05.2017 АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" 293 0
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ОАО "УК "ОДК"
Эмблема ОАО "УК "ОДК"
Источник: www.aviationunion.ru

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) представила на XIV Международной конференции «Освоение шельфа России и СНГ – 2017» в Москве разработанный в рамках программы импортозамещения проект первого российского газотурбинного агрегата морского исполнения для применения на нефтегазовых платформах.


В период 1996 – 2016 гг. на объектах добычи углеводородов на российском шельфе применяется оборудование только зарубежного производства. АО «ОДК-Газовые турбины» («ОДК-ГТ»), головной компанией ОДК по производству энергетических и газоперекачивающих агрегатов и комплексному строительству объектов энергогенерации, разработан проект первого российского газотурбинного агрегата ГТА-8 морского исполнения мощностью 8 МВт, предназначенного для использования на нефтегазовых платформах.


В основу ГТА-8 легли технические решения, реализованные в опытном образце судового газотурбогенератора СГТГ-8, созданного на базе высокоэффективного гражданского морского двигателя E70/8РД разработки ПАО «НПО «Сатурн» (входит в ОДК). ГТА-8 может применяться в составе: судовых систем электродвижения; судов/платформ разведочного бурения; судов/платформ для добычи, переработки и хранения углеводородов; буровых платформ; береговых, припортовых плавучих комплексов; трубопроводных магистралей; в составе теплоэлектростанций любых промышленных и муниципальных объектов для выработки тепловой и электрической энергии.


На конференции «Освоение шельфа России и СНГ – 2017» выступил заместитель управляющего директора – коммерческий директор АО «ОДК-ГТ», директор по продажам — руководитель департамента продаж дивизиона «Энергетические и промышленные программы» АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Караогланов. Он представил проект ГТА-8 участникам конференции.


«В рамках политики импортозамещения ОДК готова производить и поставлять газотурбинные энергетические агрегаты на базе отечественных морских ГТД и энергокомплексы на их основе и решать задачи по энергообеспечению морских и шельфовых объектов, – говорит Александр Караогланов.


Межремонтный ресурс ГТА-8 составляет 25 тыс. часов, назначенный – 100 тыс. КПД на валу ГТД в станционных условиях – 32,9%. В составе агрегата и комплексов на его основе запланировано применение основного оборудования отечественных производителей и поставщиков.


На базе морского ГТД М90ФР, освоение серийного производства которого завершается на ПАО «НПО «Сатурн», планируется создать морской газотурбинный агрегат мощностью 20 МВт. В перспективе также планируется разработать газотурбинные агрегаты морского исполнения мощностью 25 и 31 МВт.
23.05.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Ростех
Сатурн НПО

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