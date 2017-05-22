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Индия еще не приняла решение о разработке совместно с Россией истребителя FGFA

23.05.2017 Военно-промышленный курьер 513 0
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Полутораметровая модель перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (ПМИ, FGFA), изготовленная специалистами филиала компании «Сухой» – ОКБ Сухого. Cалоне «Аэро Индиа-2013».

Индия пока не приняла окончательного решения по участию в совместной разработке с Россией истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), страну не устраивает высокая стоимость проекта, сообщает RNS со ссылкой на индийский портал IndiaToday.

"Стоимость программы FGFA будет высокой. В то время как мы уже потратили около $300 млн на предварительный этап проектирования, Россия требует $6,7 млрд на затраты на разработку самолетов, которая выходит гораздо дороже, чем мы думали", — сообщил портал со ссылкой на правительственные источники.

По словам источника издания, Индия планировала принять на вооружение только 12 истребителей, в то время как Россия "просит Индию купить 127 таких самолетов". Он добавил, что, вложив в разработку проекта еще $6,7 млрд, Индия получит только четыре прототипа истребителей FGFA, и "ей придется заплатить по $135 млн за каждый из 127 самолетов, которые будут готовы только после 2027–2028 годов".

"Общая стоимость проекта для ВВС Индии оценивается в $24 млрд, что почти вдвое превосходит ту сумму, на которую рассчитывали военные, когда проект был инициирован", — говорится в сообщении. По словам источника, в стране был создан комитет, который должен рассмотреть вопрос целесообразности участия Индии в проекте. Комитет "уже представил свои доклады министру обороны Аруну Джетли по этому вопросу".

Индия и Россия подписали соглашение о совместной разработке и производстве истребителя пятого поколения в 2007 году.

Как сообщало ранее издание Times of India, Индия готова разрабатывать вместе с Россией истребитель пятого поколения только на условиях полной передачи технологий.

Однако готова ли Индия уже на нынешнем этапе развития своего авиапрома перенять все технологии, которые может ей предоставить Россия? (См. "Шум отверточной сборки", ВПК,  № 17 (681) за 3 мая 2017 года).
22.05.2017
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Минoбороны РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения

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