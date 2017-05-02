Шум отверточной сборки



Полутораметровая модель перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (ПМИ, FGFA), изготовленная специалистами филиала компании «Сухой» – ОКБ Сухого. Cалоне «Аэро Индиа-2013». Полутораметровая модель перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (ПМИ, FGFA), изготовленная специалистами филиала компании «Сухой» – ОКБ Сухого. Cалоне «Аэро Индиа-2013».

Совместный истребитель пятого поколения привел к атаке на руководство Индии

Нью-Дели – основной на сегодня покупатель российских вооружений. И в ближайшем будущем ситуация радикально не изменится. Но нельзя не замечать возрастающий интерес к индийскому рынку оружейников из Франции, США, Израиля, других стран.

Эта тенденция усиливается, поэтому в отдаленной перспективе в случае нашего бездействия доля российского экспорта в Индию может заметно уменьшиться. Чтобы такое не случилось, нашим производителям оружия предстоит приложить максимум усилий для продвижения своей продукции. Прежде всего планомерно следовать выдвинутому нынешним индийским руководством лозунгу Make in India ("Делай в Индии", подробнее – "Бангалор с дальним прицелом"). Действовать нужно грамотно, творчески, с тонким расчетом, на перспективу.

“Создана машина, веса которой не выдерживают мосты. При этом себестоимость одной единицы техники зашкаливает”

Конкурентов очень раздражают успехи российских оружейников. Поэтому чем увереннее они себя чувствуют на международном рынке вооружений, тем сильнее желание недоброжелателей помешать продажам наших ВВТ. Для этого используются все средства, вплоть до развязывания настоящей информационной войны. Срежиссированные мастерами западной пропаганды материалы направлены на дискредитацию качества и возможностей нашего оружия.

Очень многим показалось, что одной из таких информационных атак стало прозвучавшее в Дели заявление: Индия продолжит участвовать в совместном с Россией проекте истребителя пятого поколения (FGFA) только при выполнении определенных условий. Первое из них – передача полного пакета технологий, позволяющего в дальнейшем самостоятельно осуществлять модернизацию самолета с возможностью интеграции новых систем и вооружений. Второе – активная помощь в разработке проекта истребителя AMCA, которым планируют заниматься индийские авиастроители.

Большинство СМИ почему-то сразу расценило это заявление как ультиматум. Будто бы у индийских военных есть претензии к России и она им чем-то обязана. Так ли это на самом деле? И только ли России адресовано вызывающее послание?

По большому счету вопрос стоит так: готова ли Индия уже на нынешнем этапе развития своего авиапрома перенять и переварить абсолютно все технологии, которые мы можем ей предоставить? Далеко не факт. И главная проблема здесь – отсутствие хорошей школы авиастроения.

Как ни крути, но в России первый аэроплан (самолет Можайского) увидел небо в конце ХIХ века, а уже к началу Первой мировой войны Императорский военно-воздушный флот стал самым большим в мире по числу летательных аппаратов. Известно, что наш бомбардировщик "Илья Муромец" конструкции Игоря Сикорского был самым крупным самолетом того времени. А в период советской индустриализации отечественное авиастроение пережило настоящий бум. В Великую Отечественную оно получило дополнительное ускорение, совершив качественный скачок к реактивной авиации. И только финансовый голод, который испытывал отечественный авиапром в годы перестройки и реформ 80–90-х годов, несколько замедлил ход новых разработок. На сегодня Россия имеет более чем столетний опыт строительства самолетов и вертолетов. Подобным стажем могут похвалиться лишь США да избранные страны Европы.

А что за душой у Индии? Она, образно говоря, еще в начальных классах. Максимум, на что способна, – отверточная сборка современных машин. Именно так здесь клепали британские "Хоки", советские и российские МиГи и "Сухие". Сейчас американцы предлагают по такой же схеме наладить сборку своих F-16.

Техника собственной разработки в Индии проектируется и создается не годами, а десятилетиями. Так, программа разработки легкого истребителя "Теджас" берет свое начало в далеком 1983-м. Но сегодня ВВС Индии имеют в наличии лишь ограниченное число прототипов. И что любопытно: если бы на "Теджасе" не стояли американские двигатели и французская авионика, он бы и на четвертое-то поколение не очень тянул.

Уже почти 30 лет прошло с начала разработки индийского реактивного двигателя "Кавери". А что получили на выходе? Изделие с недостаточными тягой, надежностью да еще и с непонятными шумами при работе на полной нагрузке. Пришлось обращаться за помощью к французам, чтобы те устранили шумы, то есть фактически исправили конструктивную ошибку.

И такая ситуация не только в авиастроении. Более 37 лет понадобилось для принятия на вооружение первых танков собственной разработки "Арджун". В итоге создана явно перетяжеленная машина, веса которой не выдерживают мосты. При этом себестоимость одной единицы техники зашкаливает. А основным боевым танком индийской армии остается российский Т-90, более легкий и убойный.

Статистика катастроф вертолетов индийской разработки просто вопиет. Дошло до того, что жены пилотов устроили демонстрацию с требованием запретить полеты на винтокрылых убийцах.

Долгострой стал печальной традицией, недостаток компетенций – очевидной приметой индийских производителей оружия. И при этом замах на полный цикл по самолету пятого поколения. Хватит ли сил и навыков?

Достижения китайцев, главных геополитических соперников Индии, выглядят намного убедительнее. Авиапром КНР в пример всем другим странам развивается очень динамично – отсюда и успехи. Объяснений этому несколько. Во-первых, Поднебесная начала создавать свою авиационную промышленность значительно раньше Индии и притом не с нуля, а на базе и с активной помощью СССР. Во-вторых, менталитет китайцев больше располагает к усвоению нового опыта. В-третьих, Китай не брезгует чуть ли не в открытую воровать чужие секреты и нагло копирует зарубежные образцы. В-четвертых, там параллельно развивается своя наука, а ее достижения сразу внедряются в производство.

Теперь рассудим: а только ли в адрес России было направлено вышеупомянутое заявление высокопоставленных индийских военных. Очевидно, в не меньшей, а скорее в большей степени оно обращено к руководству своей страны. Военные отдают себе отчет, в каком состоянии находятся их ВВС. И какую угрозу представляет быстро увеличивающийся количественный да и качественный разрыв между индийскими и китайскими воздушными силами. А на безопасности, как известно, не экономят.

Как представляется, руководители Минобороны Индии, осознавая, что летная работа сопряжена с определенным риском, просто озвучили желание видеть в авиапарке своего ведомства полноценную и эффективную боевую единицу. Притом еще и с потенциалом улучшения летно-боевых характеристик, способную к модернизации. Очевидно, что коррупционные скандалы вкупе с научно-производственными неудачами в отечественных разработках новой техники уже порядком надоели как военным, так и рядовым налогоплательщикам. Все хотят четкого понимания целей оборонной программы и прозрачности подписанных контрактов. Поэтому если это заявление и трактовать как некий ультиматум, то скорее не России, а высшему руководству самой Индии.

Как действовать России в данной ситуации? По сути дела в такой постановке вопроса особых проблем для нас нет. Думается, единственно правильной является позиция, высказанная министром промышленности Денисом Мантуровым на профильной конференции в Нью-Дели: "Индия получит все, за что заплатит". Иными словами, любой каприз за ваши деньги. Теперь мяч на индийской стороне. Российские официальные лица ясно дали понять, что готовы сотрудничать без ограничений, по максимуму. Мы ни в чем не отказываем – выбирайте, покупайте что нужно.

Посмотрим, к какому варианту совместной работы теперь будет склоняться руководство Индии. Возможно, оно решит просто отложить проект по совершенно банальной причине отсутствия средств в бюджете, сославшись на некую вымышленную причину. Либо умерит свой аппетит, то есть купит только то, что реально сможет переварить, а потом шаг за шагом будет двигаться к более масштабному сотрудничеству в авиастроении.

Владимир Владимиров

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 17 (681) за 3 мая 2017 года