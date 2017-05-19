"Дженерал дайнемикс" поставила первые ББМ "Пиранья-5" ВС Дании



Многоцелевая колесная бронированная машина Piranha V

Источник: www.army-technology.com Многоцелевая колесная бронированная машина Piranha VИсточник: www.army-technology.com

ЦАМТО, 19 мая. Компания "Дженерал дайнемикс Юропиэн лэнд системз" (GDELS) объявила о состоявшейся на предприятии подразделения "GDELS-Моваг" (GDELS-Mowag) в Кройцлингене церемонии передачи Управлению оборонных закупок и МТО (DALO) МО Дании первой партии ББМ "Пиранья-5" с колесной формулой 8х8.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2012 года МО Дании направило восьми европейским производителям бронетехники приглашения на участие тендере на поставку семейства бронемашин, предназначенных для замены устаревших ББМ M-113. Претенденты представили начальные предложения в 2012 году. По итогам их рассмотрения в феврале 2013 года DALO сократило список претендентов до четырех компаний. В апреле 2015 года по результатам оценки полученных предложений и проведенных испытаний МО Дании выбрало ББМ "Пиранья-5" с колесной формулой 8х8 предпочтительным кандидатом на подписание контракта.

В декабре 2015 года МО Дании объявило о решении приобрести 309 новых боевых бронированных машин "Пиранья-5" с колесной формулой 8х8 компании GDELS стоимостью 4,5 млрд. крон. 15 декабря 2015 года "Дженерал дайнемикс Юропиэн лэнд системз" через швейцарское подразделение "GDELS-Mowag" подписала с DALO контракт на поставку 309 ББМ "Пиранья-5" в шести вариантах (БМП, машины управления, санитарной машины, инженерной машины, самоходного миномета и БРЭМ), а также долгосрочный контракт на обслуживание техники. Стоимость соглашения составляет 4,5 млрд. крон (650 млн. долл.). Поставки ББМ начнутся в 2018 году и завершатся до 2023 года. Договоренность между вооруженными силами Дании и "Дженерал дайнемикс" предусматривает возможность закупки дополнительной партии бронемашин.

Первые семь предсерийных ББМ, переданных в версии БМП, теперь пройдут всесторонние испытания, которые начнутся во второй половине 2017 года. Программа тестирования включает приемочные испытания в различных климатических условиях (жарких и холодных), сертификационные приемочные испытания и приемочные испытания заказчика. Предполагается, что после успешного завершения к концу 2017 года программы испытаний, поставки серийных машин начнутся в начале 2018 года.

ВС Дании станут первым покупателем ББМ "Пиранья-5", хотя на их вооружении уже имеются бронемашины более ранней версии "Пиранья-3" с колесной формулой 8x8. Это позволит получить некоторые преимущества при организации обслуживания техники.

ВС Великобритании ранее выбрали ББМ "Пиранья-5" победителем тендера на поставку перспективной многоцелевой версии ББМ FRES-UV, однако эта программа была аннулирована. В сентябре 2015 года Министерство обороны Испании приняло решение о выборе предложенной компанией "Санта Барбара системас" (Santa Brbara Sistemas), являющейся подразделением "Дженерал дайнемикс", ББМ "Пиранья-5" в качестве базовой платформы для создания опытного образца новой боевой машины пехоты с колесной формулой 8x8 для ВС страны.