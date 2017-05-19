РФ и Аргентина заморозили переговоры по поставкам МиГ-29 - "Рособоронэкспорт"
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Самолет МиГ-29 на авиационном шоу в Ахтубинске, посвященном 95-летию лётно-испытательного центра министерства обороны РФ.
Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Аргентина приняла решение отложить приобретение российских истребителей МиГ-29, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Ладыгин.
"О подписании говорить преждевременно, так как, по имеющейся в "Рособоронэкспорте" информации, аргентинская сторона приняла решение отложить на неопределенное время реализацию проекта закупки самолетов-истребителей", - сказал С.Ладыгин, отвечая на вопрос о сроках подписания контракта по МиГ-29.
"Мы планируем продолжить переговоры после возобновления заказчиком работы по данному проекту", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что РФ направила Аргентине предложения по поводу поставок истребителей МиГ-29. По некоторым данным, Аргентина намеревалась купить 15 истребителей.
МиГ-29 - семейство легких истребителей. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей, главным образом в пределах радиолокационного поля управления, а также для наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.
В Перу в накануне открылась 6-я международная выставка оборонных технологий СИТДЕФ-2017. Под эгидой организатора российской экспозиции ( АО "Рособоронэкспорт") на выставке разместились стенды восемь российских организаций, семь из которых представят продукцию военного назначения. Среди них - АО "Рособоронэкспорт", АО "ОДК", АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", АО "НПО "СПЛАВ.
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19.05.2017
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