В Минске стартует выставка вооружений MILEX-2017
|
|
Истребитель Су-35. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Выставка вооружений и военной техники MILEX-2017, масштабную экспозицию в которой представят предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, открывается в столице Белоруссии Минске.
Оружейный салон пройдет в период с 20 по 22 мая. Его организатор - государственный военно-промышленный комитет Белоруссии. В этом году планируется участие около 150 компаний из шести государств, а также 55 делегаций из 27 стран. Официальную российскую делегацию возглавит директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.
Тематика выставки - вооружение и военная техника сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, войск противовоздушной обороны, технические средства и системы обеспечения войск, модернизация и ремонт боевой техники и вооружения, оборудование и технологии утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов.
Участие России
Среди предприятий российской "оборонки", участвующих в MILEX-2017: единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции "Рособоронэкспорт", концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", холдинг "Вертолеты России", ведущее предприятие по разработке и производству реактивных систем залпового огня "Сплав" и другие.
Ожидается, что на белорусском оружейном салоне Россия представит многоцелевой истребитель Су-35 (экспортный вариант самолета Су-27М), многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М2, учебно-боевой самолет Як-130 и другие образцы авиатехники.
Кроме того, на российской экспозиции продемонстрируют бронетехнику и артиллерийские комплексы, в том числе модернизированный танк Т-90С, бронетранспортер БТР-80/82А, боевую машину пехоты БМП-3М, зенитную ракетную система С-400 "Триумф", самоходный противотанковый комплекс "Хризантема-С" и другие разработки отечественного ОПК.
ВТС России и Белоруссии
Белоруссия является ключевым партнером России на постсоветском пространстве - в рамках созданного в 1997 году проекта Союзного государства ведется организация общего политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, культурного пространств.
Активно ведется сотрудничество в сфере ВТС: в 2016 году и в начале 2017 года Белоруссия в рамках военно-технического сотрудничества получила от России 12 вертолетов Ми-8МТВ-5, четыре учебно-боевых самолета Як-130, четвертую по счету зенитную ракетную батарею "Тор-М2", а также радиолокационную станцию "Противник-Г".
Кроме того, на 2017 год запланирована закупка эскадрильи (порядка 12 машин) истребителей Су-30СМ, комплексов радиомониторинга, 120-мм минометов 2Б23 "Нона-М1" и беспилотных авиационных комплексов различного назначения.
При этом ВТС Москвы и Минска не ограничивается поставками вооружений. Так, заместитель министра обороны Белоруссии по вооружению генерал-майор Игорь Лотенков ранее заявлял в интервью РИА Новости, что Россия и Белоруссия приступили к разработке совместного зенитного ракетного комплекса малой дальности, который должен заменить имеющийся на вооружении армий обеих стран комплекс "Стрела-10М".
Помимо этого, стороны проектируют новую линейку комплексов радиоэлектронной борьбы, работу над которой ведет созданное в 2015 году российско-белорусское предприятие "РЭБ Технолоджи".
|
21.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.05.2017 Россия представит более 400 образцов вооружений на выставке MILEX-2017
22.05.2017 Оборонная выставка "Милекс-2017" открывается в Минске
12.04.2012 На выставке DSA-2012 в Куала-Лумпуре будут представлены 17 российских организаций
14.03.2012 Почему востребовано русское оружие
19.05.2017 Россия представит в Перу более 340 образцов продукции военного назначения
18.05.2017 Больше всего экспонатов на "Милекс-2017" представят РФ и Белоруссия
17.02.2017 На IDEX-2017 продукцию военного назначения представят 38 российских организаций, в том числе 10 субъектов ВТС
09.01.2017 Год оружия