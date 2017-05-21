В Минске стартует выставка вооружений MILEX-2017



Истребитель Су-35. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Истребитель Су-35. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Выставка вооружений и военной техники MILEX-2017, масштабную экспозицию в которой представят предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, открывается в столице Белоруссии Минске.

Оружейный салон пройдет в период с 20 по 22 мая. Его организатор - государственный военно-промышленный комитет Белоруссии. В этом году планируется участие около 150 компаний из шести государств, а также 55 делегаций из 27 стран. Официальную российскую делегацию возглавит директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Тематика выставки - вооружение и военная техника сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, войск противовоздушной обороны, технические средства и системы обеспечения войск, модернизация и ремонт боевой техники и вооружения, оборудование и технологии утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов.

Участие России

Среди предприятий российской "оборонки", участвующих в MILEX-2017: единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции "Рособоронэкспорт", концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", холдинг "Вертолеты России", ведущее предприятие по разработке и производству реактивных систем залпового огня "Сплав" и другие.

Ожидается, что на белорусском оружейном салоне Россия представит многоцелевой истребитель Су-35 (экспортный вариант самолета Су-27М), многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М2, учебно-боевой самолет Як-130 и другие образцы авиатехники.

Кроме того, на российской экспозиции продемонстрируют бронетехнику и артиллерийские комплексы, в том числе модернизированный танк Т-90С, бронетранспортер БТР-80/82А, боевую машину пехоты БМП-3М, зенитную ракетную система С-400 "Триумф", самоходный противотанковый комплекс "Хризантема-С" и другие разработки отечественного ОПК.

ВТС России и Белоруссии

Белоруссия является ключевым партнером России на постсоветском пространстве - в рамках созданного в 1997 году проекта Союзного государства ведется организация общего политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, культурного пространств.

Активно ведется сотрудничество в сфере ВТС: в 2016 году и в начале 2017 года Белоруссия в рамках военно-технического сотрудничества получила от России 12 вертолетов Ми-8МТВ-5, четыре учебно-боевых самолета Як-130, четвертую по счету зенитную ракетную батарею "Тор-М2", а также радиолокационную станцию "Противник-Г".

Кроме того, на 2017 год запланирована закупка эскадрильи (порядка 12 машин) истребителей Су-30СМ, комплексов радиомониторинга, 120-мм минометов 2Б23 "Нона-М1" и беспилотных авиационных комплексов различного назначения.

При этом ВТС Москвы и Минска не ограничивается поставками вооружений. Так, заместитель министра обороны Белоруссии по вооружению генерал-майор Игорь Лотенков ранее заявлял в интервью РИА Новости, что Россия и Белоруссия приступили к разработке совместного зенитного ракетного комплекса малой дальности, который должен заменить имеющийся на вооружении армий обеих стран комплекс "Стрела-10М".

Помимо этого, стороны проектируют новую линейку комплексов радиоэлектронной борьбы, работу над которой ведет созданное в 2015 году российско-белорусское предприятие "РЭБ Технолоджи".