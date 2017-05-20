Стомиллиардный контракт США и Саудовской Аравии на поставки оружия должен беспокоить не Россию, а Иран - эксперт



Саудовские военнослужащие с 5,56-мм автоматами Heckler & Koch G36С

Источник: thefirearmblog.com Саудовские военнослужащие с 5,56-мм автоматами Heckler & Koch G36СИсточник: thefirearmblog.com

Он считает, что американское оружие может быть использовано Эр-Риядом для развязывания вооружённого конфликта

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Руководство Саудовской Аравии, благодаря контракту с США на поставки американского оружия на 109 миллиардов долларов, может попытаться сделать свою страну наиболее мощной в военном плане державой на Ближнем Востоке, считает военный эксперт, генерал-полковник Леонид Ивашов.

"Мы никогда в Саудовскую Аравию не поставляли (оружие). Они интерес проявляли, но это был тактический интерес, чтобы американцы опережали нас и не уходили, поставляли им вооружения в достаточном количестве", - сказал "Интерфаксу" в субботу Л.Ивашов, в прошлом - начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

Он отметил, что в настоящее время американцы считают саудитов своей опорой на Ближнем Востоке и пытаются удерживать их в подконтрольном положении.

"Руководство Саудовской Аравии стало зондировать развитие отношений с Россией, и Трамп сыграл мощно, сильно: "никуда вы из-под нашего контроля не денетесь". Саудитов это устраивает: они, опираясь на американские поставки оружия, будут пытаться иметь военное превосходство во всем арабском мире и главный их противник - Иран", - отметил Л.Ивашов.

Он напомнил, что нынешний президент США Дональд Трамп "тоже объявил Иран главным противником, поэтому эти поставки бьют не столько по России, сколько по Ирану".

"Дальше, скорее всего, будет нажим на саудитов с тем, чтобы они развязали вооружённый конфликт через йеменскую ситуацию или непосредственно с Ираном", - сказал эксперт.

По его мнению, помимо Тегерана, военному давлению со стороны Эр-Рияда также могут быть подвергнуты Сирия и Ирак.

Ранее заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявлял, что Саудовская Аравия заинтересована в закупке у России современного вооружения.

"Мы очень активно работаем последние 2,5 года. И у нас есть с вашей стороны большой перечень ваших пожеланий в виде возможных закупок самых современных видов вооружения", - сказал А.Фомин в конце апреля на встрече с заместителем начальника генштаба Саудовской Аравии генерал-лейтенантом Файядом Хамидом Аль-Рувейли.

Саудовская Аравия интересуется российскими самолетами и сухопутным вооружением, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в феврале на оборонной выставке в ОАЭ.

"Переговоры с партнерами из Саудовской Аравии велись и ведутся относительно военно-технического аспекта сотрудничества, поставки разного типа техники: по авиационной составляющей, по сухопутной тематике", - сказал Д.Мантуров.

В декабре 2015 года российская сторона заявляла, что рассматриваются общие проекты в сфере военно-технического сотрудничества с Саудовской Аравией на миллиарды долларов.

В субботу Белый дом объявил, что в ходе своего первого в качестве президента США иностранного визита Д.Трамп заключил с Саудовской Аравией соглашение о поставке американского вооружения на $109,7 млрд.

"Президент только что завершил в Саудовской Аравии заключение крупнейшей сделкой по поставке вооружения за всю историю США. Он согласовал поставку вооружений за $109,7 млрд", - сообщил в субботу представитель Белого дома Шон Спайсер в "Твиттере".

"Это прекрасная новость для американских компаний и американских работников, которые получат рабочие места", - добавил Ш.Спайсер.

Ранее американские СМИ сообщили, что цель этих поставок - усилить военный потенциал Саудовской Аравии. Это позволит США выделять меньше ресурсов на оказание военной поддержки Эр-Рияду. Соглашение предусматривает, в частности, поставку ракет, бомб, бронетехники, систем ПРО THAAD, боевых кораблей прибрежной зоны.