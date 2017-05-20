Сухой счет: истребителю Су-27 до сих пор нет равных в ближнем воздушном бою



Истребители Су-27 пилотажной группы Соколы России во время Международного авиационно-космического салона МАКС в Жуковском

Источник: © РИА Новости / Антон Денисов Истребители Су-27 пилотажной группы Соколы России во время Международного авиационно-космического салона МАКС в ЖуковскомИсточник: © РИА Новости / Антон Денисов

20 мая - РИА Новости, Андрей Коц. Ровно 40 лет назад, 20 мая 1977 года, свой первый полет совершил борт Т-10-1, прототип знаменитого советского истребителя четвертого поколения Су-27. Этот самолет по праву считается одним из главных символов отечественной оборонки второй половины ХХ века, наравне с танком Т-72 и автоматом Калашникова. В Су-27 были реализованы все самые передовые разработки советской школы авиастроения, благодаря которым машина получила практически безграничный потенциал для модернизации. Сегодня десятки современных модификаций этого истребителя, а также самолеты, созданные на его основе, охраняют небо более 20 стран. Несмотря на прошедшие десятилетия, жизненный цикл Су-27 еще далек от завершения. Эта машина устареет морально и физически еще очень нескоро.

"Удар во фланг"

Необычный самолет с хищными, "птичьими" обводами фюзеляжа впервые поднялся в воздух с аэродрома в подмосковном Жуковском спустя пять лет после дебюта своего главного конкурента - американского тяжелого истребителя F-15 Eagle. Несмотря на эпоху "разрядки", холодная война шла полным ходом. И в СССР, и в США понимали, что решающее преимущество в современном конфликте получит та сторона, которая сможет обеспечить себе превосходство в воздухе. Поэтому оба государства бросили все ресурсы на создание универсального небесного бойца.

Несмотря на отставание от США по срокам разработки истребителя четвертого поколения, советские конструкторы находились в более выгодном положении. Они уже знали примерные характеристики F-15 и технологические решения, реализованные в нем. Стояла задача создать машину, как минимум сопоставимую по возможностям с "американцем".

Истребитель F-15 с контейнером Talon HATE Источник: фото flickr.com

К разработке перспективного истребителя в конце 60-х годов были привлечены три ведущих советских конструкторских бюро: Сухого, Яковлева и Микояна. В 1972 году, по результатам двух научно-технических конференций с участием авиастроителей, было решено сконцентрироваться на двух параллельных проектах - легком истребителе от КБ "МиГ" (впоследствии принятом на вооружение под обозначением МиГ-29) и тяжелом от ОКБ "Сухой".

Всего к 1979 году по программе Т-10 было построено три прототипа, а также установочная партия из пяти самолетов для летных испытаний, тестирования оборудования и вооружений. Однако первые машины были сырыми и не могли тягаться по своим ТТХ с F-15. Планер самолета был недостаточно прочным, бортовая электроника получилась слишком громоздкой и нарушала центровку истребителя, не удалось реализовать заданный расход топлива, очень ненадежно работала РЛС. Было решено в кратчайшие сроки провести на базе прототипов масштабную работу надо ошибками.

Результатом стал лишенный недостатков предшественника новый самолет Т-10С, поднявшийся в воздух в 1981 году и принятый в эксплуатацию спустя четыре года под обозначением Су-27. Официально на вооружение ВВС СССР эта машина поступила 23 августа 1990 года. К этому времени новый советский истребитель уже успел стать мировым рекордсменом по скороподъемности. 27 октября 1986 года летчик-испытатель Виктор Пугачев смог подняться на высоту 3000 метров всего за 25,4 секунды, чего раньше не удавалось ни одному реактивному самолету.

Су-27 стал первым российским истребителем, оборудованным электродистанционной системой управления (ЭДСУ). Долгое время управление самолетами осуществлялось по механическому принципу, при котором усилия от штурвала и педалей передавались к рулям посредством тросовой проводки. В ЭДСУ на смену стальным тросам пришли электрические сигналы. Внедрение новой системы управления позволило сделать самолет необычайно маневренным и вместе с тем устойчивым в полете, а летчики получили возможность выполнять сложные фигуры высшего пилотажа на малых и больших скоростях.

Су-27 получил самое совершенное на тот момент навигационное оборудование, два мощных двигателя АЛ-31Ф, новый радар и оптико-электронную систему прицеливания, а также целое семейство ракет "воздух-воздух" Р-27 и Р-73, разработанных специально для этих самолетов. Они обеспечивали поражение воздушных целей противника на дистанциях до 110 километров. Кроме того, для ближнего боя истребитель был вооружен скорострельной 30-миллиметровой пушкой ГШ-30-1. Дальнейшие модификации машины, в частности Су-27СМ, получили возможность работы по наземным целям высокоточными ракетами Х-29, Х-31 и Х-59. Но главной задачей истребителя оставалось завоевание превосходства в воздухе.

В преимуществах Су-27 над своим западным конкурентом советские и американские летчики убедились уже в августе 1992 года. Офицеры Липецкого центра боевого применения и переучивания летного состава ВВС по приглашению Пентагона посетили авиабазу Лэнгли, где были организованы учебные бои между Су-27УБ и F-15D (оба - учебно-боевые, двухместные). Советские асы разгромили американских пилотов с сухим счетом, раз за разом пристраиваясь в хвост противнику и легко уходя от преследования. Тогда выяснилось, что Су-27 значительно превосходит по маневренности F-15 на дозвуковых скоростях, что является решающим козырем в ближнем воздушном бою.

Советским и российским истребителям в НАТО присвоены собственные обозначения, начинающиеся на букву F (от Fighter - "истребитель"). Су-27 американские военные окрестили именем Flanker ("фланкирующий", "бьющий во фланг"), что вполне соответствует высочайшей маневренности этой машины и ее способности наносить внезапный удар с неожиданного направления. Это тот редкий случай, когда западные аналитики дали нашему самолету действительно меткое прозвище. Штурмовик Су-25, к примеру, в натовской классификации почему-то числится как Frogfoot - "лягушачья лапка".

Потомки легенды

По данным Международного института стратегических исследований, на 2017 год в составе Воздушно-космических сил РФ имеется 50 Су-27, 10 Су-27УБ, 47 Су-27СМ (с усовершенствованным бортовым радиоэлектронным оборудованием и новой системой управления огнем), а также 14 Су-27СМ3 (с более мощными двигателями АЛ-31Ф-М1, усиленной конструкцией планера и дополнительными точками подвески вооружений). Кроме того, 18 "двадцать седьмых" стоят на вооружении морской авиации ВМФ. А единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" имеет на вооружении 17 палубных истребителей Су-33 (Су-27К) со складываемыми консолями крыла.

Истребитель Су-33 во время боевого вылета с палубы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"

© Источник: Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Дальнейшим развитием этой машины стал истребитель Су-30. Он может одинаково эффективно бить как по наземным, так и по воздушным целям в любое время дня и ночи, при любой погоде. Су-30 обладает радиолокационной станцией с активной фазированной решеткой, что позволяет ему автоматически обнаруживать и сопровождать цели как на больших дистанциях, так и в ближнем бою, и наводить на них другие истребители звена. Таким образом, эта машина может взять на себя часть функций самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДЛРО). Кроме того, современные Су-30 оборудованы мощными средствами радиоэлектронной борьбы для самообороны как от вражеских истребителей, так и от систем ПВО.

Эти истребители произвели настоящий фурор на международном рынке торговли вооружениями. Су-30 создавался с серьезным прицелом на экспорт, поэтому в его конструкцию легко можно внести необходимые изменения под нужды конкретного заказчика. Такие машины носят индекс МК - модернизированный, коммерческий. Экспортных модификаций - множество: МКА (для ВВС Алжира), МКК (Китай), МКМ (Малайзия), МК2В (Вьетнам), МК2V (Венесуэла), МКИ (Индия) и другие. Иностранные "сушки" неоднократно участвовали в учениях с истребителями стран НАТО и всегда с одинаковым результатом - разгромной победой. Так, в 2015 году Су-30МКИ сошлись в учебном бою с Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании. Индийские летчики уверенно одержали верх со счетом 12:0.

На вооружение ВКС России в настоящий момент активно поставляются Су-30СМ (серийный, модернизированный) - их в войсках уже более 60. Помимо современного БРЭО, эту машину отличает наличие двигателей АЛ-31ФП с отклоняемым вектором тяги. Сопла этих двигателей могут "давать выхлоп" в любом направлении (а не вверх-вниз, как на других самолетах), что позволяет СУ-30СМ резко ломать траекторию движения и совершать в воздухе сложнейшие маневры. Именно эти истребители летают вместе с российскими бомбардировщиками на боевые задания в Сирийской Арабской Республике и прикрывают их от воздушных угроз.

Вместе с ними в САР воюют и другие "внуки" Су-27 - сверхманевренный многофункциональный истребитель Су-35 и истребитель-бомбардировщик Су-34. Первый по всем своим показателям, кроме малозаметности, соответствует самолету пятого поколения. В отличие от Су-30СМ, который может играть роль воздушного командного пункта, Су-35 - чистый боец. Он оборудован самой совершенной на сегодняшний день информационно-управляющей системой, новейшей РЛС "Ирбис", а также еще более мощными, чем на Су-30СМ, двигателями АЛ-41Ф1С с плазменной системой зажигания и управляемым вектором тяги. Посетители международных авиасалонов, вживую видевшие, что на Су-35 в воздухе вытворял заслуженный летчик-испытатель Сергей Богдан, отказывались верить, что реактивный истребитель способен на такие маневры. На сегодняшний день в войсках имеется около 60 Су-35.

Истребитель Су-35С ВКС России новой постройки (бортовой номер "51 красный", регистрационный номер RF-81718) во время промежуточной посадки в Большое Савино (Пермь) при перегоне из Комсомольска-на-Амуре, 14.11.2016. Это один из четырех истребителей Су-35С новой постройки, 21.11.2016 переброшенных в Сирию Источник: Kirill M / russianplanes.net

Су-34 в представлении не нуждается. Этот истребитель-бомбардировщик стал одним из главных героев военной кампании российских ВКС в Сирии. Он способен нести всю номенклатуру средств воздушного поражения - от неуправляемых ракет до корректируемых авиабомб, атаковать цели при любых погодных условиях, а также эффективно вести радиоэлектронную борьбу. Визитной карточкой этой машины является необычная для самолетов ОКБ "Сухой" кабина пилотов. Летчики в ней располагаются не друг за другом, а сидят бок о бок, что повышает комфорт экипажа во время дальних перелетов. Из-за такой компоновки передняя часть самолета стала шире, чем на Су-27, а нос получил приплюснутую форму, за что военные тут же назвали Су-34 "утенком". Насколько грозной птицей может быть такой "утенок", по достоинству "оценили" боевики многих запрещенных в России террористических организаций.

Уже совсем скоро в войска пойдет "правнук" Су-27 - первый российский истребитель пятого поколения Т-50. Он воплотит в себе все лучшие черты многочисленного семейства "Сухих" и в не таком далеком будущем станет основным воздушным бойцом ВКС РФ. Со временем эта машина даст начало новой династии российских истребителей, которые и через 40 лет никто не решится назвать устаревшими.