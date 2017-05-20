Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

РФ и Белоруссия намерены создать центры по ремонту техники ПВО и РЭБ

22.05.2017 ТАСС 133 0
0
Понравилась новость?
 0
Дмитрий Шугаев
Дмитрий Шугаев
Источник: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев также напомнил, что Россия завершила поставки в Белоруссию восьми самолетов Як-130, 12 вертолетов Ми-17-В5

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Россия и Белоруссия обсуждают вопрос о создании сервисных центров по ремонту техники противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Об этом журналистам сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Сегодня на повестке дня стоит проект по созданию специальных технических центров. Это касается техники ПВО и радиоэлектронной борьбы", - сказал он на выставке "Милекс - 2017" в Белоруссии.

Шугаев напомнил, что Россия завершила поставки в Белоруссию восьми самолетов Як-130, 12 вертолетов Ми-17-В5, а также четырех дивизионов зенитной ракетной системы С-300ПС.
20.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-17В5
С-300
С-300П
Як-130

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.05 07:55
  • 38
Назван срок создания дирижабля для российской армии
  • 22.05 07:40
  • 1
Создан "прототип" жидкого Терминатора
  • 22.05 07:28
  • 27
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 22.05 07:22
  • 1
Тихоокеанский флот в ближайшем будущем получит три новых корвета
  • 22.05 07:00
  • 1
Упор на интеллект. Россия откажется от модернизации старого оружия
  • 22.05 06:37
  • 41
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 22.05 05:25
  • 27
СМИ: Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" останется с "Гранитом" по финансовым соображениям
  • 22.05 05:11
  • 2
Ядерный психоз крепчает
  • 22.05 03:38
  • 12
Ядерное оружие России: поштучная авиация и тайный морской козырь Путина (Обозреватель, Украина)
  • 21.05 23:45
  • 23
В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
  • 21.05 23:36
  • 9
F-35 способен побить любого противника - американский пилот
  • 21.05 21:59
  • 25
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 21.05 21:22
  • 11
Х-55 нашли новое применение
  • 21.05 21:18
  • 4
Гонки за вертикалью
  • 21.05 21:00
  • 15
ФПИ определил фирмы, которые будут разрабатывать беспилотники будущего с вертикальным или сверхкоротким взлетом
другие обсуждаемые темы