Изменения в российских Вооруженных силах (El Pais, Испания)



Учения подразделений зенитного ракетного полка в Московской области

Источник: © РИА Новости, Григорий Сысоев Учения подразделений зенитного ракетного полка в Московской областиИсточник: © РИА Новости, Григорий Сысоев

Начиная с 1999 года, Путин постоянно занимается модернизацией и реорганизацией Вооруженных Сил.

До окончания срочной военной службы (один год) Максиму осталось совсем немного, и теперь перед ним встал вопрос: продолжить учебу или подписать контракт о дальнейшем прохождении службы в армии. Если этот 20-летний юноша сделает свой выбор в пользу гражданской жизни, то станет обузой для своих родителей, которые из-за экономического кризиса убеждают его принять предложение военных. Министерство обороны предлагает молодому человеку месячное жалование в размере 35 тысяч рублей, но его невеста, опасающаяся возможных рисков (например, отправки в Сирию) и не желающая жить кочевой жизнью, угрожает бросить его, если он примет решение остаться в Вооруженных Силах. Для молодого человека это непростое решение, учитывая то, что средняя зарплата в той области европейской части России, где он проживает, составляет порядка 20 тысяч рублей.

Случай с Максимом являет собой пример экономической мотивации, которая повышает привлекательность военной службы в России, руководство которой всячески стремится привить воинский дух молодым гражданам при помощи активного патриотического воспитания. Хорошо оснащенные, дисциплинированные и морально поддерживаемые, российские военнослужащие очень сильно отличаются от тех ребят в разношерстой форме и обуви (в том числе и в шлепанцах), которые стреляли сигареты у журналистов на блок-постах в Чечне.

В 90-е годы Россия сократила свои военные расходы в абсолютных и относительных значениях. Согласно оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), они снизились с 4,9% до 3% ВВП в период с 1992 (41 миллиард 932 миллиона долларов) по 1998 год (14 миллиардов долларов). Расходы стали постоянно увеличиваться, начиная с 1999 года, когда Путин был назначен главой правительства. Тогда, согласно данным SIPRI, военные расходы составили 3,3% ВВП и 9% государственных расходов.

В 2014 году военный бюджет уже составлял 4,5% ВВП и 11,8% государственных расходов. Он продолжил увеличиваться в 2016 году (70 миллиардов 345 миллионов долларов, 5,3% ВВП и 15,5% государственных расходов).

Когда 17 лет тому назад Путин пришел к власти, численность российской армии составляла 1,3 миллиона человек. Сейчас в ней официально около одного миллиона военнослужащих, хотя в действительности их от 870 до 900 тысяч, поясняет военный аналитик Александр Гольц. В Вооруженных Силах проходя службу солдаты срочной службу и контрактники. Количество контрактников (около 385 тысяч) впервые превосходит количество солдат срочной службы (около 300 тысяч), указывает Гольц. Министр обороны РФ Сергей Шойгу стремится к созданию полностью профессиональной армии.

Помимо министерства обороны, свои вооруженные формирования имеют МВД, МЧС, ФСБ и другие, а это еще миллион человек, утверждает эксперт. В 2016 году Путин создал Национальную гвардию, которой передали внутренние войска. Эта новая силовая структура, позволяющая президенту более оперативно реагировать на ситуацию, чем при помощи МВД, наделена, среди прочих, полномочиями подавления беспорядков и поддержания общественного порядка.

С 2008 по 2012 год, когда министром обороны был Анатолий Сердюков, в армии была проведена "крупнейшая реформа" века, считает Гольц. До нее - поясняет эксперт - "российская концепция обороны основывалась на массовой мобилизации резервистов в случае войны". В мирное время армия воспринималась как школа начальной военной подготовки, через которую должно было пройти как можно больше мужчин, чтобы в случае необходимости их можно было призвать. Но эта организационная форма оказалась неподходящей для борьбы с боевиками в Чечне. В 1999 году в распоряжении Москва не оказалось воинской части численностью 65 тысяч человек, необходимых для борьбы с "агрессией международного терроризма" на Северном Кавказе. Россия тогда располагала лишь частями численностью 55 тысяч человек, которые, к тому же, были разбросаны по всей стране. "Армия насчитывала 1,4 миллиона военнослужащих, а сражаться было некому", - заявил президент в 2006 году.

Сердюков упразднил систему массовой мобилизации, сократил количество воинских частей, укомплектовав их личным составом на постоянной основе. Это позволило отдавать им приказы непосредственно, и в феврале 2014 года модернизация российской армии показала свой наилучший результат, когда накануне аннексии Крыма по приказу Путина 40 тысяч военнослужащих были развернуты в рекордное время вдоль границы России с Украиной", говорит Гольц.

Сердюков уволил 130 тысяч офицеров и улучшил соотношение между количеством солдат и командиров. Сейчас армия имеет более рациональную структуру и, следуя американской модели, в зависимости от обстановки, усиливает общевойсковые части артиллерией и танками. Вместо сержантов сейчас контрактники, которые старше и опытнее солдат срочной службы. Раньше сержантами становились срочники, которым приходилось утверждать свой авторитет при помощи кулаков, говорит эксперт.

Среди новшеств российской военной организации следует упомянуть создание командования специальных операций, которые раньше возлагались на ГРУ министерства обороны, указывает Гольц. Еще одним новшеством является создание войск киберзащиты, о которых мало что известно, а также появление воздушно-космических сил и специальных войск для защиты Арктики. После приближения НАТО к границам России, последовавшим вслед за аннексией Крыма и войне на востоке Украины, Москва возвращается к старой практике воинских частей неполного состава, говорит Гольц. Все дело в том, что пытаясь противостоять в военном плане НАТО, Россия вынуждена разместить войска вдоль своих западных границ, от Арктики до Черного моря. Таким образом, Москва сталкивается с теми же самыми задачами, что и Советский Союз, которые трудно решить в силу демографических и экономических причин, подчеркивает эксперт.

Ответственный секретарь НПО Союз комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова подтверждает, что российская армия стало более дисциплинированной, чем раньше, но при этом считает, что после того, как Шойгу сменил Сердюкова на посту министра обороны в конце 2012 года, положение стало ухудшаться. "В истории реформы Вооруженных Сил был очень хороший период с 2008 по 2012 год, когда президентом был Дмитрий Медведев, а министром обороны Сердюков. В 2012 году было покончено с дедовщиной, потому что Медведев и Сердюков пошли на смелый шаг, уволив из армии офицеров среднего звена, которые были носителями этой системы. Таким образом, из армии ушли ветераны афганской и чеченской войн с травмированной психикой", - говорит секретарь Союза комитетов солдатских матерей.

По словам Мельниковой, "Сердюков отдавал приказы и контролировал их исполнение, предотвращая таким образом самоубийства и дедовщину", а Шойгу занимается другими делами, в частности, "реконструкцией взятия Рейхстага с целью патриотического воспитания или незаконной отправкой своих солдат и офицеров на Украину". Согласно правозащитнице, Вооруженные Силы используются так, "как будто это партизаны, совершающие диверсионные акты. Они идут на задания без знаков отличия, не в военной форме и без защиты со стороны государства, которая обеспечивается сотрудникам спецслужб".

В 90-е годы, во время чеченской войны Союз комитетов солдатских матерей получал до 10 тысяч жалоб в год на бесчинства в Вооруженных Силах. Сейчас он получает около тысячи жалоб в год, отчасти потому, что россияне более подвержены страху. Мельникова говорит, что получила пять жалоб от военнослужащих войск ПВО, когда они, получив в феврале 2014 года приказ о перемещении в российский порт Новороссийск, были внезапно переброшены в Автономную республику Крым (Украина) через Керченский пролив.

Основная часть военных расходов России держится в секрете. Государственный бюджет 2017 год выделяет на нужды обороны 2,84 триллиона рублей, что на 3,78 триллиона меньше, чем в 2016 году.

К этим суммам следует добавить другие военные расходы, разбросанные по различным бюджетным статьям, от строительства до здравоохранения. Оценки общего объема колеблются в зависимости от подхода различных исследовательских институтов. Так, согласно оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2016 году Россия увеличила свои расходы на оборону на 5,9% и, оттеснив Саудовскую Аравию, заняла третье место в мире по военным расходам (69 миллиардов 245 миллионов долларов), уступая США (611 миллиардов 186 миллионов долларов) и Китаю (215 миллиардов 176 миллионов).

В 2016 году Россия дополнительно выделила около 800 миллиардов рублей на нужды обороны с тем, чтобы предприятия ВПК могли погасить накопившиеся долги перед банками. По отношению к ВВП Россия выделяет на оборону 5,3%; США - 3,3% и Китай - 1,9%, указывают специалисты SIPRI. Со своей стороны, московский Институт им. Гайдара оценивает военные расходы России ы 2016 году в 4,94 триллиона рублей (5,7% ВВП). Как считают в SIPRI, в общемировом объеме военных расходов на Россию приходится 4,1%, в то время как на США и Китай - 36% и 13%, соответственно.

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Комментарии

alex ivanov

Согласно различным источникам, на советском фронте немцы потеряли до 70-90% своих военнослужащих. Не зря говорят, что Англия дала время, Америка - деньги, а Россия - человеческие жизни.

Iskatel Iskatelev

"Пытаясь противостоять в военном плане НАТО", прямо вишенка на торте в этом анализе. А что, разве не НАТО окружало Россию военными базами? А сколько российских военных баз на границах со странами НАТО?

capiroba pérez

Опять бредни про "генерала мороза". Можно подумать, что воевали только зимой, что снег падал только на головы немцам, а их метеослужба не предупредила, что в России может быть очень холодно. Война с СССР длилась несколько лет, во время которых зиму сменяла весна, весну - лето, лето - осень, а после осени опять наступала зима.

Кстати, Курская битва, крупнейшее танковое сражение в истории, произошло летом, когда стояла жуткая жара.

Все остальное - маккартистский треп.

Пилар Бонет (Pilar Bonet)