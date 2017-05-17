Путин: госпрограмма вооружений на 2018-2025 гг. позволит повысить боевой потенциал ВС РФ



В.В. Путин на совещании о деятельности Фонда перспективных исследований 20 января 2014 года в Туле.

Источник: Пресс-служба Президента России В.В. Путин на совещании о деятельности Фонда перспективных исследований 20 января 2014 года в Туле.Источник: Пресс-служба Президента России

Новая программа призвана обеспечить сбалансированное развитие систем вооружений всех родов и видов войск и поэтапное оснащение ими частей и соединений, заявил президент РФ

СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Новая Госпрограмма вооружений на 2018-2025 годы позволит повысить боевой потенциал Вооруженных сил РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по формированию проекта оснащения ВС до 2025 года.

"Эта программа станет важнейшим инструментом в реализации военно-технической политики России в сфере обороны и безопасности до 2025 года и на дальнейшую перспективу, - сказал президент. - Новая программа призвана обеспечить сбалансированное развитие систем вооружений всех родов и видов войск и поэтапное оснащение ими частей и соединений. Это позволит значительно повысить боевой потенциал Вооруженных сил, обеспечить выполнение тех ответственных задач, которые предусмотрены военной доктриной и стратегией национальной безопасности, да и собственно говоря, рядом других важнейших документов.

По словам главы государства, планируемые мероприятия позволят не только оснастить армию и флот современными образцами вооружений и техники, но и дадут возможность сформировать научно-технический задел для разработки принципиально новых видов оружия. Путин добавил, что в ходе формирования и реализации новой Госпрограммы вооружений "следует принимать во внимание, что намеченные планы выполняются в условиях импортозамещения". Президент подчеркнул, что соответствующая программа активно реализуется. Он напомнил, что по итогам совещания, которое прошло в Рыбинске несколько недель назад, было признано, что в рамках реализации политики импортозамещения военной продукции "были достигнуты хорошие результаты".

При этом Путин подчеркнул, что предстоит сделать гораздо больше. "Имею в виду развитие отечественной электронно-компонентной базы, реализацию контрактов полного жизненного цикла военной продукции, а также синхронизацию сроков подготовки необходимой инфраструктуры с поставками нового вооружения", - сказал глава государства.

Доля современных вооружений в сухопутных войсках

"Отмечу, что к концу 2017 года доля современных вооружений в Сухопутных войсках должна составить 42%, а в ВДВ - 58%", - сказал президент. - В предстоящий программный период важно не только продолжать наращивать данный показатель, но и придать системе вооружений сил общего назначения новое качество". Он отметил, что решение этих задач напрямую зависит от возможностей организации ОПК.

По мнению главы государства, необходимо оценить производственно-технический мощности промышленности, в том числе и потенциал для их дальнейшего развития. Путин уточнил, что в рамках совещания будут заслушаны доклады главнокомандующего сухопутными войсками, командующего ВДВ, а руководители интегрированных структур и организаций ОПК проинформируют участников совещания по проблемам реализации спланированных мероприятий. Президент также добавил, что на совещании будут рассмотрены вопросы о состоянии Сухопутных и Воздушно-десантных войск, а также перспективы из развития с учетом формирования Госпрограммы вооружений до 2025 года.