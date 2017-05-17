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Су-24М ВКС РФ перебазированы в Таджикистан на учения "Душанбе - Антитеррор"

18.05.2017 ТАСС 107 0
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Су-24М
Российский фронтовой бомбардировщик Су-24М
Источник: © ТАСС

30 мая в Таджикистане начнется активная фаза международных учений СНГ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Российские бомбардировщики Су-24М перебазированы в Таджикистан на учения "Душанбе - Антитеррор - 2017", сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М, преодолев более 3 тыс. км, совершило перелет с южноуральской авиабазы Шагол на аэродром Айни в пригороде Душанбе. Во время учений "Душанбе - Антитеррор" летчики отработают нанесение ударов по караванам, замаскированным складам, тренировочным лагерям и другим объектам условного противника", - сказал Рощупкин.

Активная фаза международных учений СНГ в Таджикистане начнется 30 мая. "По замыслу учения совместная группировка войск при поддержке авиации отработает вопросы борьбы с незаконными вооруженными формированиями, антитеррористической защищенности наиболее важных объектов, а также элементы миротворческой операции в горно-пустынной местности", - добавил он.

"Душанбе - Антитеррор" - первые учения, проводимые Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества. Ранее сообщалось, что маневры пройдут в мае и июне на территории шести стран (России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана), заключительный этап должен состояться в Таджикистане.
17.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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