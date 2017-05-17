На Балтфлоте заявили о подготовке инфраструктуры для новых ракетных комплексов
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Береговой ракетный комплекс «Бастион»
Источник: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Береговое соединение Балтийского флота (БФ) завершает подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы. Об этом заявил командующий БФ, вице-адмирал Александр Носатов, передает РИА Новости.
"Береговое ракетное соединение под Калининградом сформировало дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", другое ракетное соединение Балтийского флота завершает подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы", — сказал Носатов.
Он также отметил, что строительные организации проводят капитальный ремонт на 23 объектах БФ.
21 октября 2016 года генеральный директор Калужского приборостроительного завода "Тайфун" Андрей Петраков сообщил о том, что Северный флот получит береговой ракетный комплекс "Бал" для защиты арктического побережья.
Береговой ракетный комплекс "Бал" предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и инфраструктуры побережья, а также защиты побережья на десантно-опасных направлениях. В состав комплекса входят два самоходных командных пункта и четыре пусковые установки, каждая из которых несет восемь противокорабельных ракет Х-35/Х-35У с дальностью стрельбы до 120/260 километров соответственно.
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17.05.2017
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