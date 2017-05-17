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На Балтфлоте заявили о подготовке инфраструктуры для новых ракетных комплексов

18.05.2017 Lenta.ru 152 0
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Комплекс «Бастион»
Береговой ракетный комплекс «Бастион»
Источник: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Береговое соединение Балтийского флота (БФ) завершает подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы. Об этом заявил командующий БФ, вице-адмирал Александр Носатов, передает РИА Новости.

"Береговое ракетное соединение под Калининградом сформировало дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", другое ракетное соединение Балтийского флота завершает подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы", — сказал Носатов.

Он также отметил, что строительные организации проводят капитальный ремонт на 23 объектах БФ.

21 октября 2016 года генеральный директор Калужского приборостроительного завода "Тайфун" Андрей Петраков сообщил о том, что Северный флот получит береговой ракетный комплекс "Бал" для защиты арктического побережья.

Береговой ракетный комплекс "Бал" предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и инфраструктуры побережья, а также защиты побережья на десантно-опасных направлениях. В состав комплекса входят два самоходных командных пункта и четыре пусковые установки, каждая из которых несет восемь противокорабельных ракет Х-35/Х-35У с дальностью стрельбы до 120/260 километров соответственно.
17.05.2017
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Продукция
Бастион
Х-35
Проекты
Арктика
БФ
СФ

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