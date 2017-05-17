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Корабли Черноморского флота провели артиллерийские стрельбы в море

18.05.2017 ТАСС 81 0
Разделы: Авиация, Флот
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Самум
Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" Черноморского флота
Источник: politros.com

Были проведены учения по связи, совместному маневрированию, а также по организации противовоздушной обороны

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Ракетный корабль и два ракетных катера Черноморского флота отработали на учениях в море уничтожение морских и воздушных целей. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

"Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", ракетные катера Р-239 и Р-60 провели тренировку по нанесению ракетного удара по отряду кораблей "противника", учения по связи, совместному маневрированию, а также по организации противовоздушной обороны отряда кораблей с выполнением артиллерийской стрельбы по воздушной мишени. Позднее корабли из состава Крымской военно-морской базы выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту", - сказал Трухачев.

По его словам, к учениям также были привлечены истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и самолеты-амфибии Бе-12.
17.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
Бе-12
Су-24
Су-24М
Су-30
Проекты
1239 Сивуч
ЧФ

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