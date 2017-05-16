Королевский британский флот 2020 - графика
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Эсминец «Daring» («тип 45» или «тип D»)
Источник: Военное обозрение
Источник UK Defence Journal опубликовал графику, где представлен корабельный состав королевских ВМC Великобритании на 2020 год, сообщает "Военный Паритет" (14 мая).
Из графика явствует, что британский флот будет иметь два авианосца класса Qween Elizabeth, два УДК класса Albion, четыре ПЛАРБ класса Vanguard, пять ударных АПЛ класса Astute и две класса Trafalgar, шесть эсминцев Тип 45 Daring, и так далее.
|Корабельный состав королевских ВМC Великобритании на 2020 год
|Источник: Navalanalyses.blogspot.com
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16.05.2017
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