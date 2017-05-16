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Королевский британский флот 2020 - графика

17.05.2017 Военный паритет 168 0
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Daring
Эсминец «Daring» («тип 45» или «тип D»)
Источник: Военное обозрение

Источник UK Defence Journal опубликовал графику, где представлен корабельный состав королевских ВМC Великобритании на 2020 год, сообщает "Военный Паритет" (14 мая).

Из графика явствует, что британский флот будет иметь два авианосца класса Qween Elizabeth, два УДК класса Albion, четыре ПЛАРБ класса Vanguard, пять ударных АПЛ класса Astute и две класса Trafalgar, шесть эсминцев Тип 45 Daring, и так далее.

Корабельный состав королевских ВМC Великобритании на 2020 год
Источник: Navalanalyses.blogspot.com
16.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
2020-й год
Astute АПЛ
Type 45
Авианосец

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