Путин: гособоронзаказ за 2016 год был выполнен на 97%
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Владимир Путин во время посещения петербургского завода «Климов»
Источник: ИТАР-ТАСС / Алексей Никольский
Операция ВКС РФ в Сирии и укрепление границ в Арктике требуют уточнения подходов к переоснащению войск, отметил президент
СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Гособоронзаказ (ГОЗ) за 2016 год был выполнен на 97%, подтвердил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания об итогах выполнения ГОЗ в 2016 году и по вопросам эффективности системы контроля за расходованием бюджетных средств при его выполнении.
"В 2016 году задание гособоронзаказа, вы знаете уже, мы с вами обсуждали эти цифры, были выполнены на 97%", - сказал глава государства
Он указал, что операция ВКС в Сирии и укрепление границ в Арктике требуют уточнения подходов к переоснащению войск. "Отмечу, что боевой опыт, полученный в ходе операции в Сирийской Арабской Республике, и необходимость укрепления арктических территорий и границ на Западе и Юго-Западе потребовали уточнения подходов к переоснащению войск", - сказал глава государства.
Президент напомнил, что 16 мая начинается девятая серия совещаний с руководством министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. В рамках этих встреч, по словам президента, будет рассмотрено состояние и перспективы развития Вооруженных сил, а также всей оборонной промышленности РФ. "Мы регулярно их проводим с 2013 года, мы оцениваем промежуточные итоги выполнения масштабной программы переоснащения армии и флота, выявляем проблемные места, вопросы, которые возникают при решении сложной комплексной задачи и, разумеется, намечаем меры по своевременному достижению поставленных целей, - отметил Путин. - Сейчас продолжается реализация Госпрограммы вооружения на 2011-2020 годы".
По данным президента, за прошлый год в войска было поставлено более 5600 единиц основных видов новейшего вооружения, а также около трех тысяч отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники. "Это позволило довести парк современной техники в частых постоянной готовности до 58%", - добавил президент, подчеркнув, что в целом успешное выполнение гособоронзаказа в прошлом году позволило обеспечить комплексное развитие систем вооружения, укрепить боевой потенциал группировок войск, сформированных на стратегических направлениях.
По мнению главы государства, достигнутые показатели являются результатом эффективной и слаженной работы всех участников планирования, размещения и исполнения гособоронзаказа. Тем не менее Путин посетовал, что ряд проблем до сих пор остается нерешенным, поэтому особое внимание в ходе предстоящих совещаний будет уделено системным вопросам, от решения которых будет зависеть успешная реализация заданий гособоронзаказа в текущем, 2017 году. "Напомню, что в 2017 году уровень современного вооружения и техники запланировано довести до 62%, - сказал президент. - Я прошу Министерство обороны и представителей оборонно-промышленного комплекса ориентироваться именно на этот показатель".
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16.05.2017
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