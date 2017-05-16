Второе разведывательное судно "Иван Хурс" спущено на воду в Петербурге
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Второе разведывательное судно проекта 18280 "Иван Хурс"
Источник: Анна Юдина/ТАСС
Заводские ходовые испытания "Ивана Хурса" намечены на сентябрь. Швартовные испытания начнутся уже в конце мая
САНК-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Второе разведывательное судно проекта 18280 "Иван Хурс" спущено на воду на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС с места события.
Генеральный директор "Северной верфи" Игорь Пономарев дал команду к спуску судна на воду. Когда судно, стоящее в погружном доке, коснулось воды, о его борт разбили бутылку шампанского.
Заводские ходовые испытания "Ивана Хурса" намечены на сентябрь. Швартовные испытания начнутся уже в конце мая. До конца этого года он должен быть передан Военно-морскому флоту. Как сообщил ранее командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников, судно ждут в округе в этом году.
Второе судно проекта 18280 "Иван Хурс" было заложено осенью 2013 года. Оно получило название в честь вице- адмирала Ивана Хурса, который внес выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки Военно-морского флота.
Головной корабль "Юрий Иванов", заложенный в 2004 году, был передан Северному флоту в 2015-м.
Суда этого проекта предназначены для обеспечения связи, управления флотом, а также ведения радиоразведки. Водоизмещение представителей данного типа составляет около 4 тыс. тонн, скорость хода - до 20 узлов, дальность плавания - 8 тыс. миль, экипаж судна состоит из 120 человек.
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16.05.2017
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