Минобороны РФ профинансировало разработку нового поколения "Тигров"



Автомобиль "Тигр"

Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС Автомобиль "Тигр"Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Первый образец бронеавтомобиля может появиться уже в 2018 году

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Опытно-конструкторская работа по созданию нового поколения бронеавтомобилей "Тигр" открыта, первый образец может появиться в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий.

"Опытно-конструкторская работа на разработку нового поколения "Тигров" открыта. Министерство обороны эту работу одобрило и выделило на нее финансовые средства", - рассказал он.

По словам Красовицкого, сейчас конструкторы активно работают над прорисовкой эскизов новых "Тигров". "Думаю, что в следующем году мы с вами увидим эту машину уже живьем", - добавил он.

Ранее Красовицкий в интервью ТАСС рассказал, что новая машина будет иметь V-образное днище и увеличенную грузоподъемность, при этом размещение экипажа и десанта будет более удобным. Также автомобиль получит второй и третий, а в перспективе четвертый класс защиты по общим техническим требованиям.