Минобороны РФ профинансировало разработку нового поколения "Тигров"
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Автомобиль "Тигр"
Источник: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
Первый образец бронеавтомобиля может появиться уже в 2018 году
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Опытно-конструкторская работа по созданию нового поколения бронеавтомобилей "Тигр" открыта, первый образец может появиться в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Военно-промышленной компании Александр Красовицкий.
"Опытно-конструкторская работа на разработку нового поколения "Тигров" открыта. Министерство обороны эту работу одобрило и выделило на нее финансовые средства", - рассказал он.
По словам Красовицкого, сейчас конструкторы активно работают над прорисовкой эскизов новых "Тигров". "Думаю, что в следующем году мы с вами увидим эту машину уже живьем", - добавил он.
Ранее Красовицкий в интервью ТАСС рассказал, что новая машина будет иметь V-образное днище и увеличенную грузоподъемность, при этом размещение экипажа и десанта будет более удобным. Также автомобиль получит второй и третий, а в перспективе четвертый класс защиты по общим техническим требованиям.
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16.05.2017
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