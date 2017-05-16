На "Армии-2017" выступят зарубежные пилотажные группы



Источник: Фото: ТАСС/Zuma/Christian Pfander Источник: Фото: ТАСС/Zuma/Christian Pfander

Минобороны пригласило иностранных летчиков, чтобы повысить зрелищность форума

Группы высшего пилотажа из Китая, Индии, Турции и Швейцарии приглашены для участия в демонстрационной программе выставки-форума "Армия–2017" в подмосковной Кубинке. В этом году там впервые будет организован расширенный кластер боевой авиации. На его площадке покажут современные российские боевые самолеты и вертолеты, а на аэродроме Кубинка — пилотажные возможности техники. По мнению экспертов, приглашение иностранных пилотажников сделает этот показ не только более зрелищным, но и коммерчески выгодным для Минобороны.

Как рассказали "Известиям" в Минобороны, "Армия–2017" станет самой большой по количеству экспонентов и масштабу динамического показа техники и вооружений. Для участия отобрано 550 единиц вооружений, военной и специальной техники. Специальными гостями форума станут четыре пилотажные группы: китайская The August 1st or 81st Aerobatics Team, индийская Surya Kiran, турецкая Turkish Stars и швейцарская Patrouille Suisse.

— В рамках динамической программы форума мы покажем возможности боевой авиации и вертолетов, — рассказали "Известиям" в Минобороны. — Техника будет летать как над самой выставкой-форумом, так и участвовать в показательных выступлениях Воздушно–космических сил и подразделений Воздушно-десантных войск.

Китайская пилотажная группа The August 1st or 81st Aerobatics Team существует с 2009 года. Группа летает на шести многоцелевых всепогодных истребителях Chengdu J-10 "Энергичный дракон". Названа эскадрилья в честь даты основания Народно-освободительной армии Китая. На счету подразделения более 500 выступлений для делегаций из 166 стран и регионов мира. В августе 2013 года китайские пилоты впервые выступили за пределами КНР на авиасалоне МАКС.

Название авиационной пилотажной группы Военно-воздушных сил Индии Surya Kiran с санскрита можно перевести как "Солнечные лучи". Она создана в 1996 году. К началу 2011 года группа выполняла пилотаж на учебно-тренировочных HJT-16 Kiran Mk.2 индийского производства. Возможно, в этом году индийцы прилетят в Россию на новых учебно–боевых машинах HJT-36 Sitara.

Турецкие пилотажники из Turkish Stars выступают на восьми самолетах-истребителях F-5 Freedom Fighter. В России они впервые выступали на праздновании 100-летия ВВС России в августе 2012 года.

Швейцарцы из Patrouille Suisse летают на шести легких многоцелевых истребителях F-5E Tiger II из состава ВВС страны. Эскадрилья основана в августе 1964 года. Название пилотажной группы было взято по аналогии с французской группой Patrouille de France.

Руководитель отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев считает, что за счет приглашения иностранных пилотажных групп Минобороны стремится сделать выставку "Армия–2017" более посещаемой. А это поможет увеличить кассовые сборы и частично покрыть расходы на ее проведение.

— Пилотажные группы — это всегда эффектно и собирает большое количество людей, — пояснил эксперт. — У Минобороны больше ресурсов по приглашению коллег из других стран к участию в демонстрационной программе. Поэтому в этом году "Армия" станет самым зрелищным и коммерчески привлекательным проектом.

Выставка-форум "Армия–2017" проводится Минобороны ежегодно. В этом году она запланирована на 22–27 августа, что совпало по времени с международным аэрокосмическим салоном МАКС в подмосковном Жуковском. По этой причине организатор салона Минпромторг вынужден был перенести сроки его проведения с августа на июль, а Объединенная самолетостроительная корпорация скорректировала планы участия, разделив экспозицию на гражданскую и военную.

Дмитрий Литовкин