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Новейший тральщик "Александр Обухов" прибыл в порт постоянной дислокации Балтийск

15.05.2017 ИТАР-ТАСС 264 0
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Тральщик «Александр Обухов»
Головной базовый тральщик «Александр Обухов» проекта 12700 выводится из Кронштадта для начала прохождения заводских ходовых испытаний, 29.04.2016
Источник: Curious / forums.airbase.ru

Экипаж боевого корабля, сформированный на Балтийском флоте, прошел плановую переподготовку в одном из учебных центров ВМФ

КАЛИНИНГРАД, 14 мая. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Уникальный морской тральщик "Александр Обухов" проекта 12700, прибыл в Балтийск - главную военно-морскую базу Балтийского флота в Калининградской области и место своей постоянной дислокации. Об этом сообщил официальный представитель флота Роман Мартов.

"Экипаж минно-трального корабля "Александр Обухов" успешно завершил межбазовый переход из Кронштадта в Балтийск, где пополнил силы флотского соединения кораблей охраны водного района", - рассказал Мартов.

Представитель БФ отметил, что "Александр Обухов" - уникальный тральщик, с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Эта технология в российском военном кораблестроении применена впервые. По сравнению со сталью, применение стеклопластика позволило уменьшить массу конструкции, сохранить ее прочностные характеристики, увеличить срок службы корабля, а также значительно снизить его магнитное поле, что обеспечивает безопасность при поиске и тралении мин. "Александр Обухов", Военно-морской флаг на котором был поднят в Кронштадте в декабре 2016 года, - первый корабль противоминной обороны нового поколения.

Экипаж боевого корабля, сформированный на Балтийском флоте, прошел плановую переподготовку в одном из учебных центров ВМФ. В этом году "Александр Обухов" в составе минно-тральных сил Балтийского флота примет участие в состязаниях на приз Главнокомандующего ВМФ по противоминному обеспечению и применению штатного вооружения, а также в совместных учениях России и Белоруссии "Запад-2017".

Морской тральщик "Александр Обухов" - головной корабль проекта 12700, разработанного ЦМКБ "Алмаз" построен на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Водоизмещение корабля - 800 т, длина - 51,8 м, ширина - 10,2 м. Максимальная скорость хода - 15 узлов, дальность плавания 1500 миль. На вооружении находится 30-мм артустановка АК-306, 14,5-мм пулеметная установка МТПУ, а также минно-тральное вооружение.
14.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Александр Обухов
Компании
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
БФ
пр. 12700

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