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Американские «Страйкеры» оделись в европейский камуфляж

15.05.2017 Warspot 213 0
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URAL
Бронированный пикап URAL турецкой компании Otokar
Источник: http://defence-blog.com

Американские войска, дислоцированные в Германии, адаптируют свою бронетехнику к боевым действиям в условиях Европы. Сегодня, 12 мая, портал defensenews.com сообщил о том, что 2-й кавалерийский полк армии США испытывает систему камуфляжа Barracuda MCS (mobile camouflage system) от шведской копании Saab.

Первыми новую камуфляжную систему получили бронетранспортеры Stryker из состава 2-го кавалерийского полка армии США, дислоцированного в городе Фильсэкк (Бавария). Камуфляж Barracuda MCS для «Страйкеров» представляет собой рельефную маскировочную ткань с элементами зеленого и коричневого цветов различных оттенков.

Новый камуфляж маскирует технику в оптическом и инфракрасном спектрах. Кроме того, Barracuda частично скрывает машины от радаров, а также может оснащаться системой, снижающей видимость для тепловизоров. Как сообщает американское военное командование, войска уже получили четыре комплекта нового камуфляжа, и в ближайшие два месяца будет проводиться его тестирование. Если камуфляжная система удовлетворит требования военных, то для американской бронетехники будет закуплено значительное количество комплектов Barracuda MCS.


Промо-ролик камуфляжа Barracuda

Камуфляж Barracuda MCS представляет собой многослойную модульную систему, которая легко монтируется на бронетехнику. При необходимости ее можно демонтировать или менять на аналогичную маскировку с другой расцветкой. По словам Скотта Колдуэлла, руководителя подразделения Barracuda в компании Saab, первые комплекты были предоставлены американцам на бесплатно. Если опыт использования шведского камуфляжа будет успешным, то компания Saab сможет производить Barracuda MCS для других моделей американской военной техники.
12.05.2017
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принадлежат Warspot
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Страны
Германия
США
Швеция
Продукция
Stryker
Компании
SAAB

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