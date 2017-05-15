Трамп приказал флоту вернуться к "чертовому пару" на авианосных катапультах



Структурные компоненты катапульты EMALS

Источник: Командование авиационных систем ВМС США Структурные компоненты катапульты EMALSИсточник: Командование авиационных систем ВМС США

Президент США Дональд Трамп скептически отнесся к перспективам внедрения электромагнитных катапульт на авианосцы флота, назвав их дорогими и посоветовав военным по-прежнему использовать паровые системы. Об этом он заявил в интервью Time.

Президент пожаловался, что от него требуют устанавливать на новые авианосцы типа "Джеральд Форд" электромагнитные катапульты на "цифровых технологиях", которые, по его словам, "не работают".

"Звучит по мне как-то не очень — "цифровые". Это что такое? Это очень сложно, вы должны быть Альбертом Эйнштейном, чтобы сообразить. И они хотят еще авианосцев. Я говорю: вам какая система нужна? — "Сэр, мы хотим цифровую!". Я говорю, нет, не будет вам цифровой. Будете использовать чертов пар, потому что эти ваши "цифровые" устройства стоят сотни миллионов долларов, и это плохо", — заявил Трамп.

На начало 2017 года объем средств, вложенных в разработку и производство электромагнитных катапульт для новых авианосцев уже превысил 2,3 миллиарда долларов. Дополнительно на эту технику для первых трех новых авианосцев типа "Джеральд Форд" будет потрачено еще около 800 миллионов. В основном это расходы на производство, установку и наладку полного комплекта оборудования для третьего корабля в серии (532 миллиона долларов), а также доработка и доводка системы на втором.

Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS) — перспективная система старта для самолетов палубной авиации. Классическая схема подразумевает разгон самолета с помощью системы с паровым приводом. EMALS, разрабатываемая американской фирмой General Atomics для новых атомных авианосцев типа "Джеральд Форд", использует разгон с помощью системы мощных электромагнитов.

В сравнении с паровой техникой EMALS имеет следующие преимущества: она меньше весит и более компактна, требует меньше личного состава для обслуживания. Также отмечается их более высокая управляемость — есть возможность точно регулировать характеристики разгона, включая плавность. К минусам относят неотработанность технологии (и сопутствующую ненадежность) и высокую стоимость оборудования.