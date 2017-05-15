Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Трамп приказал флоту вернуться к "чертовому пару" на авианосных катапультах

15.05.2017 Lenta.ru 656 3
0
Понравилась новость?
 +3
Катапульта EMALS
Структурные компоненты катапульты EMALS
Источник: Командование авиационных систем ВМС США

Президент США Дональд Трамп скептически отнесся к перспективам внедрения электромагнитных катапульт на авианосцы флота, назвав их дорогими и посоветовав военным по-прежнему использовать паровые системы. Об этом он заявил в интервью Time.

Президент пожаловался, что от него требуют устанавливать на новые авианосцы типа "Джеральд Форд" электромагнитные катапульты на "цифровых технологиях", которые, по его словам, "не работают".

"Звучит по мне как-то не очень — "цифровые". Это что такое? Это очень сложно, вы должны быть Альбертом Эйнштейном, чтобы сообразить. И они хотят еще авианосцев. Я говорю: вам какая система нужна? — "Сэр, мы хотим цифровую!". Я говорю, нет, не будет вам цифровой. Будете использовать чертов пар, потому что эти ваши "цифровые" устройства стоят сотни миллионов долларов, и это плохо", — заявил Трамп.

На начало 2017 года объем средств, вложенных в разработку и производство электромагнитных катапульт для новых авианосцев уже превысил 2,3 миллиарда долларов. Дополнительно на эту технику для первых трех новых авианосцев типа "Джеральд Форд" будет потрачено еще около 800 миллионов. В основном это расходы на производство, установку и наладку полного комплекта оборудования для третьего корабля в серии (532 миллиона долларов), а также доработка и доводка системы на втором.

Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS) — перспективная система старта для самолетов палубной авиации. Классическая схема подразумевает разгон самолета с помощью системы с паровым приводом. EMALS, разрабатываемая американской фирмой General Atomics для новых атомных авианосцев типа "Джеральд Форд", использует разгон с помощью системы мощных электромагнитов.

В сравнении с паровой техникой EMALS имеет следующие преимущества: она меньше весит и более компактна, требует меньше личного состава для обслуживания. Также отмечается их более высокая управляемость — есть возможность точно регулировать характеристики разгона, включая плавность. К минусам относят неотработанность технологии (и сопутствующую ненадежность) и высокую стоимость оборудования.
12.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
General Atomics
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Авианосец

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Павел 1978
7966
№1
15.05.2017 09:56
походу США прилипли с этой "какапультой"...
хе-хе...
трамплин им может продать?
+2
Сообщить модератору
RU
Hazzard
6721
№2
15.05.2017 13:54
Зрада-то какая...
+1
Сообщить модератору
NL
Т-70
1467
№3
15.05.2017 20:36
Цитата, Павел 1978 сообщ. №1
трамплин им может продать?
Трамлин Трампу-хорошая идея))))))))))))))))))))))))))).
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.05 21:21
  • 31
Россия обгоняет США на гиперзвуке
  • 15.05 21:20
  • 103
Компания SpaceX провела первое испытание ракеты Falcon Heavy
  • 15.05 21:13
  • 12
МиГ-35 - последний истребитель РСК "МиГ"?
  • 15.05 21:07
  • 2
Примет ли Россия на вооружение новейший истребитель МиГ-35?
  • 15.05 21:02
  • 18
Сергей Михеев: Максимальная скорость полета ПСВ должна быть не менее 550 км/ч
  • 15.05 20:38
  • 6
Трамп убеждает Эр-Рияд, что тому нужны вооружения на 300 млрд долларов
  • 15.05 20:37
  • 3
Саудовская Аравия разрабатывает стратегический ударный БЛА "Сакр-1"
  • 15.05 20:36
  • 3
Трамп приказал флоту вернуться к "чертовому пару" на авианосных катапультах
  • 15.05 19:50
  • 31
Скоро в небо
  • 15.05 19:42
  • 10
СМИ: Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" останется с "Гранитом" по финансовым соображениям
  • 15.05 19:35
  • 9
Украинцы заняли предпоследнее место в натовском танковом биатлоне
  • 15.05 19:34
  • 2
В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
  • 15.05 18:34
  • 3
Какой будет третья мировая
  • 15.05 18:07
  • 1
Бронированный пикап URAL впервые продемонстрирован Otokar на IDEF 2017
  • 15.05 14:08
  • 16057
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
другие обсуждаемые темы