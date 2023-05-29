ВВС Индии намерены продлить срок аренды американских разведывательных БПЛА Sea Guardian

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ВВС Индии намерены продлить срок аренды 2 американских морских БПЛА Sea Guardian, которые эта страна взяла во временное пользование у США в 2020 году. Помимо этого, Нью-Дели также планирует приобрести у Вашингтона беспилотники с летальным вооружением на борту и обсудить ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). Все этим темы будут находиться на повестке дня в ходе предстоящего визита индийского премьер-министра Нарендра Моди в Соединённые Штаты.

Закупка индийскими ВВС БПЛА с летальным вооружением на борту, равно как и продление срока аренды (истекает который в январе 2024) 2 разведывательных дронов, выпущенных американской компанией в области ядерных технологий General Atomics, вызвана обеспокоенностью стран так называемого Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD) ситуацией в ИТР. В настоящее время вышеупомянутые беспилотники расположены на индийской военно-морской авиабазе Раджали в штате Тамил Наду.

Sea Guardian позволяют в режиме реального времени наблюдать за боевой готовностью сил и средств в морской зоне от восточных берегов Африки и Аденского залива до Зондского пролива в Индонезии. Вместе с тем взятые в аренду у США дроны также использовались для наблюдения за усилением присутствия китайских авианосцев и УДК в ответ на осуществление Народно-освободительной армией Китая (НОАК) наращивания сил близ Ладакха.

Отметим, что государственный визит главы индийского правительства в США намечен на 22 июня.

Для справки: QUAD – стратегический диалог между Австралией, Индией, США и Японией по проблемам безопасности в ИТР. Организационной был оформлен ещё в 2007 году японским премьер-министром Синдзо Абэ. Уже год спустя Четырёхсторонний диалог по безопасности прекратил своё существование в связи с отказом Австралии принимать в нём дальнейшее участие. Однако в 2017 году во время президентства Дональда Трампа было решено возобновить его деятельность.