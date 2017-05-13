Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Военные стран "СМОА плюс" в 2019 году в Малайзии проведут учения по реагированию на ЧС

15.05.2017 ИТАР-ТАСС 141 0
0
Понравилась новость?
 0
Вертолет Ми-17
Вертолет Ми-17 пожарно-спасательного подразделения МЧС Малайзии
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

В Минобороны РФ сообщили, что это решение было принято на десятом заседании экспертной рабочей группы "СМОА плюс"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Военные стран - участниц "СМОА плюс" в 2019 году проведут в Малайзии учения по реагированию на чрезвычайные ситуации, сообщили в Минобороны России.

Такое решение, уточнили в ведомстве, было принято на десятом заседании экспертной рабочей группы "СМОА плюс" (совещания министров обороны стран АСЕАН с партнерами по диалогу) по гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, которое прошло в Куала-Лумпуре.

"Заседание проходило под малайзийским и американским сопредседательством. Утвержден план сотрудничества стран - участниц "СМОА плюс" на 2017-2019 годы по вопросам гуманитарного содействия и чрезвычайного реагирования, принято решение о подготовке и проведении международного учения в 2019 году на территории Малайзии", - сказали в Минобороны.

Как отметили в оборонном ведомстве, "зарубежными делегациями выражена заинтересованность в изучении опыта Вооруженных сил РФ в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

В АСЕАН входят десять стран Азиатско-Тихоокеанского региона, к их партнерам по диалогу относятся восемь государств - Россия, США, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
13.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Индия
Китай
Малайзия
Новая Зеландия
Россия
США
Южная Корея
Япония
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.05 21:21
  • 31
Россия обгоняет США на гиперзвуке
  • 15.05 21:20
  • 103
Компания SpaceX провела первое испытание ракеты Falcon Heavy
  • 15.05 21:13
  • 12
МиГ-35 - последний истребитель РСК "МиГ"?
  • 15.05 21:07
  • 2
Примет ли Россия на вооружение новейший истребитель МиГ-35?
  • 15.05 21:02
  • 18
Сергей Михеев: Максимальная скорость полета ПСВ должна быть не менее 550 км/ч
  • 15.05 20:38
  • 6
Трамп убеждает Эр-Рияд, что тому нужны вооружения на 300 млрд долларов
  • 15.05 20:37
  • 3
Саудовская Аравия разрабатывает стратегический ударный БЛА "Сакр-1"
  • 15.05 20:36
  • 3
Трамп приказал флоту вернуться к "чертовому пару" на авианосных катапультах
  • 15.05 19:50
  • 31
Скоро в небо
  • 15.05 19:42
  • 10
СМИ: Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" останется с "Гранитом" по финансовым соображениям
  • 15.05 19:35
  • 9
Украинцы заняли предпоследнее место в натовском танковом биатлоне
  • 15.05 19:34
  • 2
В "Иркуте" рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
  • 15.05 18:34
  • 3
Какой будет третья мировая
  • 15.05 18:07
  • 1
Бронированный пикап URAL впервые продемонстрирован Otokar на IDEF 2017
  • 15.05 14:08
  • 16057
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
другие обсуждаемые темы