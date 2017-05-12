Куратор американского проекта по имитации полета на Марс едет обмениваться опытом в Россию



На месте проведения эксперимента по имитации полета на Марс

Источник: © University of Hawaii via AP На месте проведения эксперимента по имитации полета на МарсИсточник: © University of Hawaii via AP

Ким Бинстед отметила, что сообща можно добиться крупного прогресса в устранении или понижении барьеров, мешающих организации длительных пилотируемых полетов в целях исследования космоса

ВАШИНГТОН, 12 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Научный руководитель американского проекта по имитации полета на Марс Ким Бинстед отправилась в четверг в Россию. Она сообщила об этом перед отъездом ТАСС.

В Москве Бинстед, которая является профессором Университета штата Гавайи, специалистом по разработкам в области искусственного интеллекта, проведет все лето по американской научно-образовательной программе Фулбрайта. Ей предстоит взаимодействие с Институтом медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. "Я по-настоящему предвкушаю проведение лета в Москве, работая со своими коллегами в ИМБП. Уверена, что сообща мы сможем добиться крупного прогресса в устранении или понижении барьеров, мешающих организации длительных пилотируемых полетов в целях исследования космического пространства", - подчеркнула специалист.

Как она рассказала в марте в интервью ТАСС, следующий американский научный эксперимент, имитирующий условия полета на Марс, состоится менее чем через год, причем, как ожидается, с участием россиян. По ее словам, эксперимент начнется на Гавайских островах в январе 2018 года. Отобранная по конкурсу группа добровольцев будет жить несколько месяцев практически в полной изоляции от внешнего мира в специальном комплексе на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа, отдаленно напоминающего пейзаж Красной планеты. Это будет уже шестой этап программы, разработанной Университетом штата Гавайи и финансируемой Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Сотрудничество с Россией

Бинстед тогда выразила надежду на осуществление "ряда исследований с участием ИМБП в ходе следующей миссии по имитации полета на Марс".

Сейчас идет разработка меморандума о взаимопонимании с ИМБП, для того чтобы сотрудники Института подготовили "от двух до шести исследований, касающихся состава экипажа, его спаянности, устойчивости и работоспособности". В то же время представителей ИМБП на Гавайях не будет. "Речь идет об удаленной работе, соглашении (о сотрудничестве) на беззатратной основе", - указала Бинстед.

На вопрос о том, можно ли рассматривать решение наладить сотрудничество с ИМБП как признание высокого профессионализма его коллектива, она ответила утвердительно. "Да, несомненно", - согласилась Бинстед, указав на накопленный Институтом "огромный опыт", в том числе за счет проведения в 2007-2011 годах эксперимента "Марс-500".

"Мы в действительности надеемся, что у нас в следующий раз будет член экипажа из России", - заявила эксперт. По ее свидетельству, круг лиц, из которых производится отбор, уже определен, и среди кандидатов есть россияне. В то же время Бинстед отказалась уточнить, какие граждане России находятся в списке претендентов на участие в эксперименте, сославшись на то, что не может разглашать такие детали до завершения процесса отбора.

Теперь она добавила, что процесс отбора нового экипажа, как предполагается, закончится через "пару месяцев".

Для реалистичности

Американский профессор объяснила свое желание привлечь россиян к участию в эксперименте тем, что международный экипаж при полете на Марс - "это более реалистично". "В этом кроется основная мотивация. Во время настоящей миссии к Марсу в составе экипажа практически наверняка будет по меньшей мере один гражданин России", - подчеркнула специалист.

США хотели бы отправить пилотируемый корабль на Марс в 2030-е годы. Предыдущий глава NASA Чарльз Болден заявлял, что Соединенные Штаты рассматривают подготовку первого полета человека на Красную планету не как американский, а как международный проект и намерены сотрудничать в целях его реализации с другими странами, в том числе с Россией. "Полет на Марс - это международный проект", - говорил Болден.

Он выражал уверенность, что нынешние политические разногласия между Вашингтоном и Москвой не должны мешать взаимодействию в подготовке путешествия на Марс. "Даже в периоды очень серьезной дипломатической напряженности в отношениях между нашими странами мы успешно осуществляли мирное сотрудничество с российскими коллегами на Международной космической станции", - отмечал Болден. С его точки зрения, сейчас "не может быть места тому соперничеству, которое существовало в годы холодной войны".

Нынешний эксперимент

Пятый по счету "марсианский" эксперимент, осуществляемый на склоне вулкана Мауна-Лоа с января нынешнего года, по оценке Бинстед, еще недавно шел хорошо, и никто не демонстрировал "признаков того, что хочет прекратить в нем участие". Планируется, что он продлится восемь месяцев.

Как и во время предыдущих этапов программы, выходить из своего комплекса наружу шестеро затворников могут только в космических скафандрах, чтобы взять образцы грунта и провести геологические исследования. Физических контактов с другими людьми за пределами объекта у них нет. Питаются они исключительно "космической" - замороженной, сублимированной и консервированной - пищей. Радиосвязь между участниками эксперимента и их кураторами осуществляется с 20-минутной задержкой - именно столько времени требуется на прохождение сигнала между Землей и Марсом.