"Мрачный жнец" получил новые бомбы



БПЛА MQ-9 Reaper БПЛА MQ-9 Reaper

Для американского беспилотника испытали бомбы с GPS-навигацией

ВВС США впервые применили корректируемую по GPS авиабомбу GBU-38 с основного ударного беспилотника MQ-9 Reaper. Новый арсенал позволит американскому дрону поражать цели по координатам GPS в любых погодных условиях относительно недорогими боеприпасами.

Американский БЛА MQ-9 Reaper сбросил на полигоне авиабазы Неллис (штат Невада) бомбу GBU-38 типа JDAM (Joint Direct Attack Munition, комплект оборудования на основе технологии GPS, преобразующий существующие свободнопадающие бомбы во всепогодные корректируемые боеприпасы). Тем самым ВВС США сделали исторический шаг, существенно расширив арсенал "Жнеца" и увеличив его ударные возможности, пишет издание Warrior.

Придя на замену знаменитому MQ-1 Predator ("Хищник"), MQ-9 Reaper стал основным беспилотным летательным аппаратом ВВС США, используемым как в разведывательных целях, так и для нанесения высокоточных ударов по противнику. Reaper переводится с английского как "Жнец", здесь есть намек на выражение Grim Reaper - "мрачный жнец", т.е. смерть.

Теперь к уже существующему арсеналу "Мрачного жнеца" с управляемыми ракетами AGM-114 Hellfire, 500-фунтовыми бомбами с лазерным наведением GBU-12 Paveway II добавилась существенно более дешевая, но достаточно точная бомба свободного падения GBU-38.

"Бомбы типа JDAM придают аппарату совершенно новые возможности, связанные с системой глобального позиционирования", - говорится в официальном заявлении ВВС США.

Авиабомба GBU-38 (227 кг) состоит из устройства наведения JDAM и неуправляемой бомбы Мк82. Разработка GBU-38 началась в 2002 году, а серийное производство было развернуто в декабре 2004 года. Осенью 2004 года F-16 и F-18 в Ираке впервые использовали GBU-38 в боевых действиях, сбросив две бомбы. Они точно поразили двухэтажную постройку, вызвав минимальный "сопутствующий ущерб", как в Пентагоне именуют потери среди гражданского населения и ненужные разрушения инфраструктуры.

Технология JDAM позволяет применять бомбы этого типа в любых погодных условиях и с очень большой точностью, объяснил инструктор Пентагона по применению оружия капитан Скотт.

Применение бомб JDAM начинается с загрузки боевого задания в системы самолета-носителя. В нем указывается диапазон применения, координаты цели и параметры самонаведения. Сразу же после включения электропитания на борту носителя, начинается инициализация систем бомбы JDAM. В этом процессе осуществляется самодиагностика и согласование инерциальной навигационной системы боеприпаса с прицельно-навигационным комплексом самолета-носителя.

До самого сброса бомбы система наведения получает текущие координаты носителя, скорость полета и координаты цели от самолета-носителя. После сброса аппаратура самонаведения направляет бомбу на цель по координатам, полученным от носителя, корректируясь по данным системы GPS.

Таким образом обеспечивается круговое вероятное отклонение менее 10 метров от цели.

"В самом точном режиме система JDAM обеспечит ошибку наведения оружия 5 метров или даже меньше", - уточняется в сообщении ВВС США.

Координаты цели могут быть загружены в самолет перед взлетом, а могут и вручную изменены перед сбросом. Бомбы JDAM могут быть применены с любой высоты: от предельно малой до стратосферы. Если авиабомбы снабжены крыльями, то резко возрастает дальность их применения. Выпускаемые крылья увеличивают дальность применения бомбы с 16-24 до 64-96 км.

Максимальный относ авиабомбы, согласно расчетам, может составить до 75 км (при сбросе с высот порядка 12 000 м на скорости 0,9 М).

В апреле 2000 года две управляемые авиабомбы, сброшенные с истребителя F-16 с высоты 6000 и 7600 м на скорости 0,8 М, попали в заданную точку прицеливания. При этом их относ составил 43,2 и 65 км соответственно.

Над увеличением арсенала "Мрачного жнеца" промышленность и ВВС США трудились несколько последних лет, заявляли официальные представители ВВС США. Еще в 2015 году заместитель руководителя ВВС по закупкам вооружения генерал-лейтенант Арнольд Банч сказал, что его департамент начал процесс расширения арсенала "Мрачного жнеца", включая разработку универсального интерфейса оружия.

"Мы смотрим на то, какое оружие мы должны интегрировать в БЛА. В этих целях мы рассматриваем любые варианты, включая бомбы малого диаметра. Мы работаем, чтобы получить универсальный интерфейс вооружения с открытой системной архитектурой", - заявил генерал Банч.

Американские бомбы малого диаметра SDB (Small Diameter Bomb) представлены пока в двух основных разновидностях - GBU-39 и GBU-40. Эти корректируемые авиабомбы находятся на вооружении армии США с сентября 2006 года и способны поражать железобетонные ангары и бункеры, пробивая их стены. Конструкция бомб также имеет раскладывающиеся в полете крылья. Американский истребитель пятого поколения F-22A Raptor способен разместить в бомболюках восемь бомб подобного класса.

Сейчас рассматривается возможность оснащения MQ-9 Reaper бомбами малого диаметра типа GBU-39B. Дальность применения SDB может составить до 75 км. Небольшой размер бомбы уменьшает сопутствующий ущерб и предоставил бы "Жнецу" возможность поражать несколько объектов за один боевой вылет.

В будущем универсальный интерфейс позволит MQ-9 интегрировать оружие на новых технологиях почти сразу, после того, как оно появляется. Кроме того, не исключается в какой-то момент в будущем довооружение "Мрачного жнеца" ракетами класса "воздух-воздух".

ВВС США сейчас располагают 104 дронами MQ-9 Reaper. Недавно на БЛА этого типа начали устанавливать дополнительные топливные баки, чтобы увеличить дальность полета. "Мрачный жнец" этой модификации получил обозначение ER (Extended Range, или "Увеличенной дальности"). БЛА этого типа взлетает с 1,8 т топлива, что позволяет достигать дальности полета 1850 км. Время непрерывного полета возросло с 16 до 22 часов.

Михаил Ходоренок