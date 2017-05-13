Два передаваемых Тайваню бывших американских фрегата прибудут в порт назначения 13 мая



Фрегат TCG Göksu (F497) ВМС Турции класса Oliver Hazard Perry с установками вертикального пуска ракет

Источник: www.militaryparitet.com Фрегат TCG Göksu (F497) ВМС Турции класса Oliver Hazard Perry с установками вертикального пуска ракетИсточник: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 11 мая. Два бывших фрегата ВМС США класса "Оливер Хазард Перри" (экс FFG-50 "Тэйлор" и FFG 51 "Гэри") прибудут на Тайвань на этой неделе.

Как сообщает "Нэвал тудэй" со ссылкой на тайваньские СМИ, ожидается, что фрегаты прибудут в военный порт "Зуинь" в Гаосюне (на юге Тайваня) 13 мая и войдут в состав флота, патрулирующего Тайваньский пролив.

В 2013 году Министерство обороны Тайваня предусмотрело выделение 5,6 млрд. тайв. долл. (187 млн. долл. США) в рамках бюджета на 2014 и 2015 гг. с целью покупки двух фрегатов УРО класса "Оливер Хазард Перри" из состава ВМС США. Предположительно, два оставшихся фрегата будут приобретены позднее. Сообщалось, что корабли заменят два фрегата класса "Нокс", которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

Американский Сенат 6 декабря 2014 года одобрил законопроект "О передаче зарубежным государствам выведенных из состава ВМС США боевых кораблей в 2014 году", предусматривающий продажу Тайваню четырех снимаемых с вооружения ВМС США фрегатов УРО класса "Оливер Хазард Перри". Палата представителей конгресса США одобрила продажу еще в апреле 2014 года.

Подписание законопроекта позволило приступить к подготовке к продаже ВМС Тайваня фрегатов "Тэйлор" (FFG-50), "Гэри" (FFG-51), "Карр" (FFG-52) и "Элрод" (FFG-55). Корабли были приняты на вооружение ВМС США в 1984 и 1985 гг.

Государственный департамент США в декабре 2015 года одобрил потенциальную поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" двух фрегатов класса "Оливер Хазард Перри", услуг по их восстановлению и модернизации. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс США о возможности продажи 16 декабря 2015 года. Полная стоимость соглашения была оценена в 190 млн. долл.

Компания "VSE корпорэйшн" (VSE Corporation – VSEC) через командование ВМС США 21 июля 2016 года заключила контракт на ремонт и передачу Тайваню двух снимаемых с вооружения ВМС США фрегатов УРО класса "Оливер Хазард Перри".

Согласно пресс-релизу американской корпорации, контракт стоимостью 74 млн. долл. предусматривал ремонт, материально-техническое обслуживание и подготовку экипажей двух фрегатов "Тэйлор" (FFG 50) и "Гэри" (FFG 51) для ВМС Тайваня. За счет проведенных работ по модернизации срок эксплуатации кораблей продлен еще примерно на 30 лет, что означает их приобретение достаточно рентабельным решением для ВМС Тайваня.

ВМС США передали представителям Тайваня корабли в ходе церемонии, состоявшейся 9 марта 2017 марта в Чарльстоне (шт.Южная Каролина). На мероприятии, которое было подчеркнуто сдержанным, чтобы избежать дипломатического конфликта с Китаем, присутствовал командующий ВМС Тайваня адмирал Хуан Шу-куан.